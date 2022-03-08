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「刷臉」一秒解鎖 3D人臉辨識智慧電子鎖享早鳥優惠
近年來科技感的電子門鎖日漸普遍，除了可以免卻忘記帶鑰匙的煩惱，還有不少便利生活的附加功能。但使用電子門鎖也常見許多問題，例如：指紋不靈敏、擔心被駭客入侵系統等，知名美國品牌Arpha推出最新的3D人臉辨識智慧電子鎖，刷臉就解鎖進門，輕鬆又便利。
美國品牌Arpha最新的3D人臉辨識智慧電子鎖相比一般電子門鎖增加更多開鎖方式及便捷功能，尤其是3D人臉辨識功能，擁有與iPhone同等級的人臉辨識晶片，誤識率小於十萬分之一。其他像是有升級靈敏度的金融級指紋解鎖、密碼解鎖、卡片解鎖等多達8種的解鎖方式，全家人都能用喜歡的方式開門。
在安全上，Arpha電子鎖使用C級防盜鎖芯，且所有資料皆加密存放在台灣伺服器，不用擔心資料外洩或被駭客竊取，資安更放心，原廠的客服和維修保固也都很完善。Arpha 3D人臉辨識智慧電子鎖已在嘖嘖平台上線募資，超超早鳥享47折超值優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
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