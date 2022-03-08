搶攻國旅券市場 雄獅旅遊推晚鳥優惠買一送一

交通部為了配合振興五倍券，去年發行240萬份面額1000元的國旅券，不過至今使用率僅4成多，業者則是推出晚鳥優惠，準備搶攻國旅券市場。雄獅旅遊表示，即日起加碼推出「放大國旅券 最後優惠」活動，優惠範圍涵蓋全台及離島地區，旅客凡使用國旅券訂購指定團體行程，2至多日遊商品可享第2人立即省千元折扣，1日遊行程也可享買1送1的超值優惠。

根據雄獅旅遊統計，持國旅券於雄獅旅遊購買團體行程的民眾達6成，其次為訂房。雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，截至3月4日為止，國內第2劑覆蓋率達77.1%，同時第3劑疫苗施打率逐漸提升涵蓋率逾43%，預計3月中可突破5成，疫情逐漸受到穩定控制，大幅增加民眾出遊的意願。

由於國旅券即將在4月底到期，雄獅旅遊即日起推出「放大國旅券 最後優惠」活動，旅客凡使用國旅券訂購指定團體行程，2至多日遊商品可享第2人立即省1,000元折扣，推薦行程包含「新竹繡球桐花福華2日」，2天1夜每人2599元起；離島則有「尋找金色小麥田藍眼淚3日」，安排前往金門古寧頭戰史館以及夜賞藍眼淚等行程，3天2夜每人7900元起；另配合馬祖舉辦首屆「馬祖國際藝術島」活動，以「島嶼釀」為策展主軸串連四鄉五島，雄獅旅遊也推出「馬祖藝術島南北竿3日」，必遊行程包含媽祖巨神像、八八坑道、芹壁閩東古厝，3天2夜每人7499元起。