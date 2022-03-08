影／家務移工沒保障 勞團：留才畫錯重點、永居一場夢

勞動部「移工留才久用方案」預計近期預告，4月底上路。台灣移工聯盟今赴勞動部抗議指出，家務移工長年未受勞基法保障，最低薪資也在1萬7280元停留七年之久，與我國基本工資差距8千多元，勞動部想以留才久用方案搶工留才，顯然是畫錯重點，呼籲盡快制定「家事服務法」保障家務移工勞動條件，否則高門檻的中階永居，只是造了一場大夢。

台灣國際勞工協會專員陳容柔質疑，政府因為人才流失，勞動力短缺，才提出移工留才方案，但政府有沒有思考移工不願意留在台灣的原因是什麼？她批評，移工不留，最主要是勞動條件沒被保障，這群家庭看護工長期撐起台灣的長照體系，在底層照顧需要被照顧的人，只要基本的勞動條件問題不解決，就根本不可能留才。

天主教新竹教區移工移民服務中心主任劉曉櫻指出，根據勞動部最新的「移工管理及運用調查統計結果」，2021年家務移工都有放假的只有4.3%，都不放假的卻高達74.3%，扣除去年受疫情影響的關係，往年都沒有休假的比率也有34%，代表有7萬名的家務移工長期沒有休假。

不只難休假，劉曉櫻進一步說，家務移工薪水在2015年從1萬5840元調升至1萬7280元，至今已7年凍漲，若跟1997年基本工資1萬5840元起算，基本工資已經調升11次，今年來到2萬5250元，家務移工薪水跟基本工資差了8250元，總薪資只有基本工資的三分之二。

印尼勞工團結組織會長Farjar則說，就算有的家事移工薪水高於1萬7千多元，也是移工自己爭取來的，以及雇主自願支付，而不是勞動部政策介入，乃至於現在為了取得高一點的薪水，有移工選擇逃跑，只因為家務移工的工作實在太多、太重。

Farjar說，家事移工的勞動權益保障微薄，做滿14年的人很少，去年開始限縮轉換雇主，更讓家事移工的處境艱難，勞動部只是給了移工一個難以實現的希望，取得永居程序跟白領不一樣，移工仍被邊緣化。桃園市家庭看護工職業工會理事長Jasmin說，永久居留乍聽很棒，但仔細看內容根本毫無意義，政府只是想避重就輕地舒緩缺工問題，但對於改善移工的勞動條件完全沒幫助。

對此，勞動部回應，家事移工的工作場所在家庭內，工時與休息時間不容釐清，適用勞基法有窒礙難行之處，各界對於相關規範內容未有具體共識，雖然現階段推動專法有其困難。考量國內薪資環境變化，勞動部近期將持續與移工來源國研商，將在兼顧移工權益與雇主負擔下，調整家事移工薪資。