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貨輪擱淺在富岡漁港 航港局：船員均安、無油汙外洩
今上午9時40分，貝里斯籍「UNIPROFIT」貨輪因舵機故障，於台東富岡漁港外海擱淺，船上共16名船員(11名大陸船員、5名印尼船員)，計載有149只20呎貨櫃(皆為鋼材)，船上殘油計399.5噸(重油328.7噸、柴油55.4噸、滑油15.4噸)。
交通部航港局表示，目前船員均安、船體無破損及無油汙外洩情形，目前已成立應變小組並在今天上午召開第一次緊急應變會議，預計下午4時於現場召開第二次應變會議。要求船東及P&I保險公司應於海象較佳時立即前往現場拖救。
航港局表示，在收到該船失去動力訊息後，立即聯繫船舶所有人及P&I保險公司依照商港法盡速辦理船舶拖帶，並已通知船長關閉油櫃閥門，請海巡署協助監控海面油汙，請海洋保育署盤點及整備油汙處理物資，如船員欲上岸請台東縣政府依防疫規定辦理。
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