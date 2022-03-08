貨輪擱淺在富岡漁港 航港局：船員均安、無油汙外洩

在蝙蝠俠的故事中，阿克漢瘋人院（Arkham Asylum）可能是僅次於韋恩大宅和其下的蝙蝠洞知名的建築物。韋恩大宅／蝙蝠洞是布魯斯韋恩／蝙蝠俠的家，阿克漢瘋人院則是高譚反派們的家，蝙蝠俠每一次活捉到高譚特產的瘋子反派，就要再一次踏進阿克漢的大門把他們送回家。

2022-03-08 14:40