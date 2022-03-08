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強烈冷氣團氣溫降 武陵、福壽山農場成夢幻冰晶世界
強烈冷氣團南下，導致大梨山地區氣溫驟降，昨天來到-1至0度左右，雖水氣不足，未降雪，卻為大地鋪上一層晶瑩剔透的「霜」，也讓福壽山農場、武陵農場繁花盛開的美景，增添份水晶世界般的夢幻美麗。
受強烈冷氣團影響，台中梨山地區今晨大面積結霜，福壽山農場櫻花、金盞菊都變成冷凍花，因為已經盛開，花瓣受凍傷，粉紅櫻花已近尾聲，呈現落「櫻」繽紛美景。
福壽山農場副場長王仁助表示，白色系櫻花則因為含苞待放，受損情況不嚴重，驚艷綻放仍可預期，農場提醒大家到山區注意保暖。
武陵農場今晨氣溫來到-1至0度左右，甚至6時許還出現-1.5低溫。武陵農場副場長胡發韜表示，農場清晨出現低溫，但水氣不足，未下雪，僅有結霜，為防止桃子園溫室澆灌系統結冰，持續開水，結果水滴卻凍成水晶冰柱，化身成夢幻美麗的水晶世界；胡也提到，武陵刺梅正逐次盛開中，象徵武陵農場春天的到來。
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