國際婦女節 府院與衛福部同籲：女性繼續努力減碳

今天是國際婦女節，衛福部社家署今舉辦記者會，將「2050淨零台灣」目標連結於「女力行動」，蔡英文總統預錄影片呼籲更多女性「把生活小事變成改變社會的大事」，蘇貞昌則希望女性從生活減塑、再利用等面向發揮影響力。多位女性立委及婦女團體到場支持，會後並參觀「超能綠世代」導覽，靜靜聆聽男性導覽員介紹12個生活淨零策略，例如少買衣服、資源回收、自備餐具等。

蔡英文總統透過影片表示，「2050淨零」是台灣與國際的共同目標，期待有更多人加入行列，讓生活小事變成改變社會的大事，共同為下一代留下永續的家園。行政院院長蘇貞昌表示，聯合國氣候變遷委員會建議2050年要達成淨零排放，才能減緩地球暖化速度，台灣不能缺席，需要各界共同努力，希望女性從生活中讓國人看到影響力。衛福部次長李麗芬表示，許多女性積極落實減碳生活，她也會以身作則，少買衣服、細心處理食材以減少浪費。

多位女性民進黨籍立委及婦女團體都到場支持府院訴求，並參觀國家婦女館「超能綠世代」展覽。男性導覽員介紹12個生活淨零策略怎麼做，包括少買衣服、採購食物和備餐、自備餐具、處理垃圾，多項策略都緊緊連結於對於女性性別角色的刻板印象，導覽以影片作結，片中有虛擬的未來孩童求助的聲音，藉此加深女性投入氣候變遷議題的迫切性。多位女性立委及婦女團體代表安靜聆聽、跟隨導覽，氣氛愉快。

女記者會後採訪國家婦女館副執行長黃鈴翔，詢問展覽初衷是否與呈現方式有落差，有加深性別刻板印象之虞。黃鈴翔表示認同，並重申策展初衷，是希望「女性長期在環境議題的努力被看見」。