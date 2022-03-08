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留意！德國「Mivolis發泡錠」甜味劑超標 上萬遭退運銷毀

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
德鑽國際有限公司自德國進口的「Mivolis」發泡錠則有三款產品不合格。圖／食藥署提供
德鑽國際有限公司自德國進口的「Mivolis」發泡錠則有三款產品不合格。圖／食藥署提供

來自德國的維他命發泡錠深受國人喜愛，工作忙碌、打疫苗不適，都會買來當作營養補充品。不過為福部食藥署今天公布新的邊境查驗不合格名單，藥妝店常見德國進口的「Mivolis」赫然上榜，三款產品驗出甜味劑超標，全數共1萬8270支遭退運、銷毀。

食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共有13項產品，包括美國出口的鮮蘋果、智利的櫻桃、馬來西亞的肉骨茶湯料包 等，分別農藥、防腐劑超標或漂白劑不合格而上榜。

其中，德鑽國際有限公司自德國進口的「Mivolis」發泡錠則有三款產品不合格，包括「Mivolis德國dm鈣質發泡錠」、「Mivolis德國dm鐵+維他命C發泡錠」以及「Mivolis德國dm鎂發泡錠」，皆檢出甜味劑糖精、環己基(代)磺醯胺酸超標。每款產品皆進口6090支、609公斤，全數遭退運、銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，發泡錠在國內被歸類為液態膳食補充品，按規定可以使用糖精和環己基（代）磺醯胺酸這兩種甜味劑，但有限量標準。

依規定甜味劑糖精用量為每公升0.08克以下、環己基（代）磺醯胺酸用量為每公升0.4克以下，混合使用時，每一種甜味劑的使用量除以其用量標準所得的數值的總和則不得大於一。

陳慶裕表示，這三款產品依照原廠的食用方式，加水稀釋後糖精和環己基分別檢驗都在限量標準內，但混合使用則超標，因此判定不合格。而這半年來共有四批發泡錠被查到不合格，不過這次違規的業者就佔了三批，因此不會全面針對發泡錠加強查驗，不過將針對這次的業者加強查驗，提升查驗率至20％到50%。

德鑽國際有限公司自德國進口的「Mivolis」發泡錠則有三款產品不合格。圖／食藥署提供
德鑽國際有限公司自德國進口的「Mivolis」發泡錠則有三款產品不合格。圖／食藥署提供
德鑽國際有限公司自德國進口的「Mivolis」發泡錠則有三款產品不合格。圖／食藥署提供
德鑽國際有限公司自德國進口的「Mivolis」發泡錠則有三款產品不合格。圖／食藥署提供

德國 超標 食藥署

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