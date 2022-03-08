桃園購物節加碼送萬元住宿券和機票 明天開抽

「2021桃園購物節」消費滿額抽獎活動，因疫情於農曆春節期間暫停，桃園市長鄭文燦昨宣布將於9日重新啟動抽獎。經發局表示，目前尚有210多個獎項、2棟千萬好宅尚未抽出，市府也將加碼住宿券和機票，歡迎全國民眾把握最後機會到桃園消費，不只可以振興經濟，更有機會抽中3C家電好禮、汽車、好宅等大獎。

桃市府今舉辦「桃園最購力 登錄再加碼」活動，現場請到國手鄭兆村加持。鄭文燦表示，桃園購物節發票登錄筆數已達333萬筆，登錄金額更突破116億元，今年1月雖受疫情影響，暫停「天天抽」及「週週抽」抽獎等振興活動，但並未澆熄桃園市民的消費力。

鄭文燦表示，目前還沒抽出的獎項包括青埔、小檜溪好宅各一棟、6輛汽車、20多輛電動機車、200多項產品；明天恢復抽獎後，只要在桃園市去年10月22日起至今年3月31日期間的消費發票，都可到活動網站登錄，發票登錄時間延長至4月7日。

經發局長郭裕信表示，雖產業受疫情衝擊，但也給在地產業一個升級轉型的機會，不論是旅宿、航空、觀光產業，或是百貨購物中心等生活商圈，疫後都是發展起飛的最佳時機；市府今天加碼提供5000元生活禮券、金牌好棧四季住宿券及日韓機票總值百萬獎品，其中，金牌好棧四季住宿券由33家旅宿業者共同推出贈品套票，每組套票內含4張不同住宿券，總價值超過萬元以上。

經發局表示，萬元住宿券將在週週抽登場，生活禮券及日韓機票則於4月中一同與千萬好宅壓軸抽出，歡迎民眾把握機會持續登錄發票。