南投病毒性腸胃炎患者遽增 酒精消毒無效這招才能預防

病毒性腸胃炎患者最近數量大增，疾管署監測檢出以諾羅病毒為主。南投醫院上周因腹瀉至急診就診的患者人次比前一周增加兩倍，醫師提醒民眾要留意飲食安全與手部衛生，酒精對諾羅病毒及輪狀病毒消毒效果不佳，勤用肥皂洗手才是降低病毒感染最佳方法。

南投醫院感染科主任廖嘉宏今天說，病毒性腸胃炎會導致嘔吐或腹瀉，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。台灣11月至隔年3月間是諾羅病毒及輪狀病毒流行高峰，腺病毒則整年都可能發生。

病毒性腸胃炎傳染性極強，接觸到患者的排泄物、嘔吐物、飛沫以及被汙染的食物或環境，再由口入，很快就會被感染。患者上完廁所或嘔吐後，碰觸可能汙染的患者或環境後，都應該徹底洗手清除手上的病菌，避免進一步感染。但應該留意的是，酒精對諾羅病毒效果不佳，民眾在預防上應該以肥皂和清水沖洗雙手，才是最有效的方法

小兒腸胃科醫師蔡璽翔表示，幼童罹患病毒性腸胃炎除了上吐下瀉，還可能導致腹痛、脫水、高燒、食慾不振、抽搐等症狀。

輪狀病毒有自費口服疫苗可預防，嬰兒滿六周大即可服用，之後隔四周以上即可服用下一劑，2劑時程最遲須於出生後24周內完成接種，3劑時程最遲須於32周內完成接種，提醒家中有6個月以下嬰兒的家長們，帶孩子去打預防針時，可以考慮輪狀病毒疫苗，幫孩童多一層保護。