國道警證實：3月全線加強「安全帶大執法」 沒繫妥就罰

日前有車友的Line群組轉傳國道第九警察大隊資料，指稱將針對安全帶大執法，國道公路警察局已證實消息正確，即日起至31日，高速公路全線都會加強取締未繫安全帶，且3月只是第一波大執法，今年全年都列為重點工作。

警方指出，109年度高速公路交通事故共造成52人死亡，其中有22人未繫安全帶，比例超過4成；110年度共70人死亡，其中20人未繫安全帶，比例近3成。今年光是1、2月份便有6人未繫安全帶死於國道車禍，比例高達4成。

且據統計，未繫安全帶發生交通事故的致死機率，是有正確使用者的3.6倍，尤其高速公路車速快，碰撞可能把人拋甩出車外，或在車內碰撞座椅、車窗玻璃造成嚴重傷害，只有正確繫上安全帶，才能提高保命機率，避免憾事發生。

國道公路警察局今年仍將把取締未繫安全帶列為重點工作，3月由全線9個公路警察大隊同步展開第一波「安全帶大執法」，只要未以正確方式繫妥，例如為了規避取締，僅繫上半身或以夾扣讓安全帶太鬆，或使用消音扣，都將開罰。

員警除將加強路檢攔查，並將利用制高點攝影蒐證逕行舉發。此外，4歲以下且體重18公斤以下幼童應使用安全座椅，也會列入取締項目。