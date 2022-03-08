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今白天各地空品良好 晚上南部擴散又變差易累積汙染物

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

今天受到強烈大陸冷氣團影響，西半部風速強，擴散條件佳，全台空氣品質多半都達到「良好」等級，不過環保署表示，晚間南部地區擴散條件稍微轉差，較容易累積汙染物，提醒外出民眾注意。

今天各地空品，宜蘭、花東、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級，晚間雲嘉南局部地區可能達普通等級；北部、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。

9日環境風場逐漸轉偏東風，竹苗以南空品區擴散條件稍轉差，空氣品質主要為普通等級；下午至傍晚期間各地風速增強，擴散條件好轉。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

10日環境風場仍為偏東風，西半部地區位在背風側，有利汙染物累積；氣象局提醒，清晨及夜間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

空氣品質 冷氣團 天氣動態

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