孕媽咪產後哺乳遠離「石頭奶」 降低乳癌、卵巢癌發生

母乳可降低寶寶腸胃道、呼吸道及中耳炎的感染，對嬰兒發育相當重要。根據統計，有超過9成4的媽媽想哺餵母乳，但臨床醫師指出，母嬰同室在國人觀念常有迷思，包括坐月子不要讓媽媽太累，或者怕寶寶吃不飽逼媽媽吃補物，恐增加身心壓力，甚至加劇乳腺阻塞，對哺育的觀念需再教育。

國健署長吳昭軍表示，世界衛生組織（WHO）建議，寶寶出生至少餵母乳6個月，後續以副食品餵到2歲，透過母乳哺育，讓寶寶得到更好營養、加強免疫。我國推動「母嬰親善醫療院所」認證制度，從民國90年的38家，到110年已增至163家，涵蓋全國出生數73.4%，大約每4個寶寶就有3個是在母嬰親善醫療院所誕生。

台灣母乳哺育聯合學會前理事長暨母乳哺育認證計畫主持人許淳森醫師表示，母乳是嬰兒健康發育的重要物質，包括腦部發育、練習口腔咬合、語言發展等皆為重要步驟。母乳也有許多免疫活細胞，可預防嬰兒生病。餵母乳對寶寶好，對媽媽也有好處，包括子宮恢復較快、減少產後出血、體重身材恢復較快等。

許淳森指出，國際期刊《刺絡針》（Lancet）曾發表研究結果，顯示媽媽如果哺餵母乳累積12個月以上，可大幅降低乳癌、卵巢癌發生。要順利哺乳關鍵在產後1至2周內調適，這時媽媽常遇到困境因而要求退奶，包括傷口疼痛、失眠、產後憂鬱或低潮等，尚未做好準備而產生焦慮等，醫院會盡可能給予支持，避免過早退奶。

許淳森表示，「母嬰同室」在國外相當普及，但在台灣推動20餘年，仍有少部分不同聲音。他歸類幾項，包括家族長輩認為媽媽產後應該「坐月子」，不應過於勞累，另外有些公婆則擔心愛孫吃不飽，要媽媽努力吃才能多產奶水，但其實都是錯誤知識，除爸爸、媽媽以外，全家人都應該了解哺育正確觀念。

彰化基督教醫院護理部督導長李心慈指出，最常碰到產後迷思，包括「多吃奶水分泌才會多」、「寶寶哭是因為餓」、「怕寶寶吃不飽」等，都會讓媽媽身心壓力過大。她表示，奶水量分泌要多，必須把握產後黃金1至2周，在出現生理性脹奶時，盡可能不分晝夜地疏通乳腺，包括母嬰同室哺餵或手擠，盡可能讓奶水疏通。

李心慈說，媽媽產後分泌的初乳通常量不多，護理師會用空針收集，增加媽媽自信心。後續奶水分泌量秉持「供需原理」，大腦腦下垂體會根據寶寶吸允量，來調節奶水分泌量，只要寶寶小便一天4至6次，代表食量正常，媽媽無需擔心寶寶沒吃飽，狂吃花生燉豬腳等補品，反增壓力。此外，寶寶哭並非代表餓，有可能是尿布濕、或衣服包太厚。

親餵母乳的媽媽何小姐分享，兒子雖然早產，但住保溫箱期間，允許狀況下也會做親餵。產後同樣遇到脹奶情況，感謝老公李先生幫忙冰敷，假日時也幫忙多帶孩子，產檢時，衛教師也提供產後資訊，包括如何親餵母乳、並定期電話關懷哺餵情況。起初餵母乳很辛苦，但看到孩子健康長大，且幾乎很少感冒，讓她覺得一切值得。

吳昭軍呼籲，孕媽咪選擇母嬰親善醫療院所，透過孕產期3部曲服務，容易成功哺餵母乳：

第1部曲（產前）：在母乳哺育專業知能的醫護人員指導下，輔以正確衛教素材，瞭解正確哺乳觀念及技巧，另外醫療院所舉辦爸媽教室或支持團體，邀請爸媽共同學習母乳哺育知能。

第2部曲（產中、住院期間）：在生產後30分鐘內，與寶寶有直接肌膚的接觸，寶寶同步適應離開媽媽子宮後的溫度與環境，同時醫護人員也會協助產後婦女開始哺餵初乳，在疫情趨緩後，恢復親子同室的互動，可以隨時依寶寶需求餵奶，不受時間限制。當哺乳媽媽遇到任何哺乳相關問題或困難時，醫護人員會主動提出協助，並給予專業的建議。

第3部曲（產後出院）：在出院前，醫護人員也會教導哺乳媽媽如何在回家、以及上班後持續哺乳，包含如何以手擠奶、集乳器集乳與如何貯存母乳等方法，同時也會提供24小時諮詢電話，隨時解決產婦哺乳問題，另外亦會提供出院後追蹤關懷服務，或設置母乳諮詢門診等，以支持媽媽順利哺餵母乳。