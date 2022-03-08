三八婦女節招募女性駕駛 台灣大車隊推鳳凰專案

今天是三八婦女節，台灣大車隊今表示將擴大招募女性司機，推出專為女性量身打造的「鳯凰專案」，目前全台計程車數共2萬2000輛，其中女性駕駛人數約佔1000人，目標今年提升女司機人數成長一成以上。

台灣大車隊表示，觀察到女駕駛服務細膩在態度上更具親和力，開車技術相對男性駕駛更有耐心，女性細心的特質成為服務上最大的優勢。近年來消費者使用55688 APP叫車時，點選備註需求指定女司機及分享定位功能的使用率逐漸成長，顯示女性駕駛的需求量正在增加。

近年來加入台灣大車隊的女駕駛年紀也愈來愈年輕，今年30歲的楊詩萍，之前是職業軍人，原本就喜歡開車，曾收到24小時客服中心通知協尋乘客的遺失物品，順利聯繫上失主，將遺失物送達乘客手中，獲得讚賞自己覺得很有成就感。

另一位女駕駛是33歲的黃郁娟，加入台灣大車隊多元計程車一年多，自己當老闆，上班時間彈性自由，可以兼顧家庭，接送讀公托的孩子上下課。黃郁娟笑說「請假終於不用再看主管臉色。」