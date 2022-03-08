快訊

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

「並無未成年者」台中火警6死追3焦屍身分 DNA、指紋比對出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

童醫院智慧醫療再優化 Halza統整全家健康資訊也含疫苗

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童醫院護理人員教民眾如何使用下載app。 圖／童綜合醫院提供
童醫院護理人員教民眾如何使用下載app。 圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院致力於智慧醫療，前年和威康智能健康科技(台灣威強電與新加坡Halza Pte Ltd合資成立)簽署「Halza健康管理應用程式推廣合作備忘錄」，國內外民眾就能不受時間與空間限制，經由Halza隨身健康管理APP提供醫師自己的健康與紀錄。

因應新冠肺炎疫情帶來的衝擊與變化，Halza App增設了myHalza Pass功能，提供使用者便捷通關於需要新冠疫苗接種紀錄的場所與旅遊行程，支援超過20國語言的Halza app為了讓各國使用者能夠在Halza集中管理所有疫苗施打紀錄，也整合多國疫苗接種手冊(vaccine scheduler/immunization schedule)，盡可能彙整及更新與世界衛生組織(WHO) 、歐洲疾病預防控制中心(CDC) 、新加坡公共衛生部門(HPB)等組織同步訊息。

Halza App具備有家庭管理功能，將整合管理一個家庭成員疫苗紀錄，方便民眾除了自己COVID-19疫苗紀錄外，還可集中管理孩子和直系長輩的所有疫苗施打紀錄，替忙碌的民眾節省時間，只要在童綜合醫院施打疫苗或接受COVID-19檢測者，就會在myHalza Pass上收到自己的證明或檢測報告，Halza的整合平台將數據從醫院系統直接傳送至系統，民眾就可以透過手機出示和驗證COVID-19相關醫療文件，避免使用紙本文件或再向醫院申請的麻煩。

Halza系統開發創始人兼董事長Richard Nijkerk表示，Halza是新加坡的第一個社交醫療應用程式，隨時隨地安全的存儲、追蹤和分享健康資訊，支持民眾的健康需求功能，遠端管理家人的健康。

私立醫療院所協會秘書長吳明彥醫師表示，協會致力於推廣醫療服務國際化並提供會員醫療機構交流服務平台、在三方通力合作下很高興看到童醫院是台灣第一家與國際版個人醫療紀錄App成功串聯、成為實現醫療服務國際化的最佳示範。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，童醫院持續發展智慧醫療，希望透過數位科技的輔助，讓醫師更精準、快速的判讀數據，更能讓醫療去中心化並無國界，帶給病患最佳的資源利用及良好的照顧。未來也以邁向國際智慧化醫療不斷努力，讓國際間來往患者更加便利與無障礙溝通。

童醫院護理人員教民眾如何使用下載app。 圖／童綜合醫院提供
童醫院護理人員教民眾如何使用下載app。 圖／童綜合醫院提供

新冠疫苗 COVID-19 新加坡

延伸閱讀

與友邦共同抗疫 我捐贈聖露西亞及聖文森國AZ疫苗

聯亞生技COVID-19疫苗 重新送件申請EUA

輝瑞被迫公開疫苗數據有9頁副作用？教授完整解析

生策會：加速智慧醫療轉型

相關新聞

雲林古坑8.1度 18縣市低溫特報、今起晴朗到周日

氣象局表示，今(8)日至明(9日)清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低。今晨高雄以北、宜蘭及金門有10度以下氣溫(...

桃竹苗花蓮今晚低溫特報 恐現10度以下低溫

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象局表示，今晚至明清晨，各地早晚氣溫較低，桃園至苗栗及花蓮有10度以下氣溫(黃色燈號...

留意！德國「Mivolis發泡錠」甜味劑超標 上萬遭退運銷毀

來自德國的維他命發泡錠深受國人喜愛，工作忙碌、打疫苗不適，都會買來當作營養補充品。不過為福部食藥署今天公布新的邊境查驗不...

防停電釀禍 6都交通號誌不斷電

303大停電一度造成高雄市交通號誌停擺，交通秩序大亂，當天高雄324處重要路口紅綠燈停擺，發生車禍143件，市議員要求市...

國道警證實：3月全線加強「安全帶大執法」 沒繫妥就罰

日前有車友的Line群組轉傳國道第九警察大隊資料，指稱將針對安全帶大執法，國道公路警察局已證實消息正確，即日起至31日，...

限縮違停拍照檢舉 4月30日正式上路

立法院去年已三讀修正通過道交條例，警察機關不再受理紅黃線臨停檢舉，但行政院遲未公告施行日，引發爭議。立委萬美玲昨批評，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。