產業轉型 採草莓免彎腰 品質產量同步提升

農委會桃園農改場配合草苺產業轉型發展，投入高架栽培相關技術研發，選育適合高架栽培的新品種，以及開發適合草苺高架栽培的介質、養液管理技術與優質安全生產方式，可提高單位面積產量，擴大經營規模，且保持田區清潔衛生及減少病蟲害發生，成草苺產業轉型發展新趨勢。

草苺屬高經濟價值作物，透過結合農遊觀光休閒產業，極具發展潛力。

桃園場表示，草苺連續結果但根系淺，因此，介質選擇、養分控制及水分管理皆為栽培成功與否的關鍵因素；桃園場建議以泥炭土為主成分介質，與適當比例的珍珠石及發泡煉石搭配使用，可提升產量與品質；高架栽培可增加單位面積種植株數優勢，選用最適介質及養液處理下，可有效提升單位面積產量，對照土耕栽培約可增產1.5倍。

桃園場表示，傳統草苺栽培以露天土耕栽培為主，栽培過程整地、作畦、鋪塑膠布、定植、除葉、摘匍匐蔓、施肥及採收等各項作業均需彎腰曲背，長期農事工作容易有職業傷害，許多農民已逐漸面臨體力無法負荷；近年來許多農友紛紛轉型為高架栽培模式。

桃園場說，草苺高架栽培技術在日本、荷蘭、美國等國家都已開發成功並應用，不僅省工、改善農民作業姿勢，提高栽培床高度，減輕身體負擔，有效提升作業效率30至50%以上；縮短田間作業時間，不需進行整地、作畦及鋪塑膠布等田間操作，可大幅縮短整地到定植準備時間。

此外，還可有效率控制水分及肥料供給，利用自動化設備適時進行水分及養分調控，使植株生長快速，提早採收，增加早期收益；同時，延長產期並提高產量，減少果實腐爛，增加果實硬度，提高果實品質。

桃園場表示，高架栽培法其實更適合都會型農業生產及觀光草苺園經營，除可增加土地利用效率外，又方便各年齡層遊客採果。但由於高架栽培屬無土精緻栽培方式，除初期投入成本較大外，且必須透過精準栽培技術，可確保產量穩定及品質提升。