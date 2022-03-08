影／搶救國力 名醫分析到院婦女：35歲以下逾15%難孕

知名婦產科醫師、茂盛醫院院長李茂盛在今天三八婦女節發表，去年婦女到院檢查卵子庫存量(AMH)結果分析。他說，從統計數據發現，生育力嚴重拉警報，顛覆了社會大眾以為年輕女性生育力一定好的認知。

他指出，30歲以下年輕女性有逾6%生育力嚴重拉警報，35歲以下婦女也超過15%屬難孕族群，這對嚴重少子化又逢虎年的台灣來說是嚴重國安危機，呼籲搶救女性生育力就是在搶救國力。

茂盛醫院執行長李俊逸說，卵子庫存量除了年齡問題外，生活中塑化劑等環境賀蒙爾蒙汙染，影響卵巢功能，應避免接觸，一般30歲婦女庫存量(AMH)在2到5，但部分婦女已降到0.1、0.2，建議年輕人也要及早來檢查，若AMH低於2，建議凍卵，未婚凍卵今年院內多了一倍，凍卵也要趁早，卵子品質較好。

茂盛醫院建議，為人父母者可帶成年女兒接受AMH檢測以提早預測生育力，這會是最棒的成年禮。若發現卵子庫存量過低，可考慮凍卵以確保未來生機；若是已婚婦女卵子庫存量過低，可申請「擴大試管補助方案」以盡快生育。

李茂盛說，茂盛醫院去年共計4632名婦人來院檢查AMH，結果發現30歲以下有6.49%其AMH小於1.2，為卵巢早衰、卵子庫存量太低，很可能會提早停經；至於AMH小於2，屬生育力欠佳的難孕族群，約占13.27%。

李茂盛指出，35歲以下者AMH小於1.2的婦女有9.58%，屬卵巢早衰、卵子庫存量太低者，40歲時會沒有好卵可用；19.32%的婦女AMH小於2者，屬生育力不佳；AMH大於2者正常者占80.68%。至於38歲以下婦女，AMH小於1.2者，卵子庫存量過低則屬不孕族群，占比為13.35%；AMH小於2者，屬卵子庫存量偏低，也高達24.67%。