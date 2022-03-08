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最新「全球適宜辦公度假地區」評比 台灣奪亞太第三

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
未來下班看峽灣、衝浪非難事，辦公度假(Workcation)的新漫遊模式正興起。圖／HotelsCombined提供
未來下班看峽灣、衝浪非難事，辦公度假(Workcation)的新漫遊模式正興起。圖／HotelsCombined提供

上一秒還在開會辦公，下一秒就能直奔海衝浪或觀賞壯麗的峽灣風景，這不僅是電影情節，而會成為未來日常的主流。據業者觀察，後疫情時代，不受地域限制的工作模式漸為主流，因此結合「辦公（Work）與度假（Vacation）」的新興旅遊概念「Workcation」興起。全球知名飯店比價網站HotelsCombined.com.tw看好此趨勢，以大數據分析出「全球適宜辦公度假地區評比」，台灣為亞太區第三、全球排名第十四的地區。

旅遊業者觀察，辦公度假不僅為旅遊開創更多可能，也顯示未來生活的多元發展與可塑性。台灣評鑑結果優異，也可預見疫情過後，將有機會成為全球旅客甚至短暫移居的首選區域之一。

HotelsCombined公布的這項全球適宜辦公度假地區評比，以6大衡量指標、22項因素，分析111國家與地區。其中在旅遊部分，包括周航班數、酒店每晚價格、租車價格、燃料價格；還有考量當地物價如長或短期租屋費用、交通費、當地食物價格、餐廳價格等，其他也包含健康與安全、遠距辦公、社交生活，以及天氣等多重評比。

台灣以滿分100的綜合評分中，獲得80分的評價，在亞太區僅次於日本、斯里蘭卡，位居第三，其中以物價、健康與安全項目獲得優異表現。總體評價超前第四至十名的泰國、澳洲、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、紐西蘭與第十一名的南韓。

HotelsCombined也將異地工作時區的時差配合度與評鑑綜合指標做為機制，讓全球消費者可輕易的索引出最佳建議。網址：https://www.hotelscombined.com.tw/travel-work/map

HotelsCombined 全球適宜辦公度假地區評比：https://www.hotelscombined.com.tw/travel-work/rank

HotelsCombined 全球適宜辦公度假地區推薦地圖：https://www.hotelscombined.com.tw/travel-work/map

疫情 馬來西亞

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