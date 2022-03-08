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瀕臨絕種植物「拖鞋蘭」 台灣國際蘭展綻放
拖鞋蘭拉丁名字為Paphiopedilum，中文意涵是「女神之足」，源起童話故事仙履奇緣中灰姑娘在舞會上所穿的美麗玻璃鞋，傳說是女神來到人間時所遺留的鞋子拖鞋蘭，花形奇特，國內業者為彰顯其傳奇、趣味、高貴氣質，另賦予「仙履蘭」美名。
農委會農糧署說，拖鞋蘭於1989年列為華盛頓公約(CITES)瀕臨絕種植物之一，禁止國際間商業性貿易行為，經人工繁殖栽培的拖鞋蘭才能進行商業交易。農委會為兼顧物種保育、生物資源合理利用及產業發展，於1999年訂定「人工培植拖鞋蘭證明文件申請須知」，並取得CITES秘書處認可，開始核發拖鞋蘭人工培植拖鞋蘭証明文件，正式開啟台灣人工培植拖鞋蘭的種苗產業外銷管道。
根據統計，農委會輔導登記有案的拖鞋蘭人工培植場共計20家，登記人工培植的種苗約2百多萬株，每年約有2百餘件申請人工培植證明文件，台灣仙履蘭輸銷日本、美國、香港及加拿大等32個國家華麗綻放。
農委會農糧署表示，時值春暖花開季節，也是仙履蘭花期，不論是單花摩帝型(Maudiae Type)、標準型(俗稱肉餅Complex Type)或多花型，可接續開花至母親節，賞花期間長，產品多元，不論當盆花、組合盆栽或切花，提供居家美化、商場布置或佳節餽贈多樣選擇。
農糧署表示，拖鞋蘭原產地分布廣闊，各品種間花型、花色變化多樣，有單花、多花，顏色上從清純的淡色系到富華麗感的五彩色系都有，其花期長，可採盆花或組合盆進行販售、送禮及佈置，也可以切花的形式做成插花或胸花方式呈現。
農糧署表示，為引領國人進入仙履蘭奇幻世界，體驗我國仙履蘭產業軟實力，繽紛多樣的3月26日至4月5日台南市後壁區烏樹林台灣蘭花生物科技園區舉行台灣國際蘭展，其中將有仙履蘭展出，歡迎大家一起來賞花。
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