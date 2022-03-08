女性終生衛生棉用量1卡車 時力倡比照電車獎勵環保用品

今天是婦女節，時代力量立委陳椒華辦公室舉行記者會呼籲，女性終生衛生棉用量體積高達1卡車，費用約10萬元，除有「月經貧窮」現象，大量廢棄物也會造成環境負擔，政府應有獎勵與配套措施，如比照補助電動機車政策，推廣可重複利用的生理用品，

陳椒華指出，女性一次經期使用約30至40片衛生棉，若都使用一次性產品，一年約360至480片，以每片5元計算，一生約花費10萬元，若使用環保衛生棉，一次經期準備8至10片，可重複清洗循環使用，至少可用2年，整套費用約2500元，省錢又環保。

主婦聯盟環境保護基金會減塑專員葉晏慈表示，鼓勵女性多嘗試使用環保生理用品，不僅減少垃圾量，環保生理用品與肌膚的接觸也比一般衛生棉更舒適，而大多人不想使用環保生理用品的原因，可能在於清洗麻煩，尤其是住家以外的場合，呼籲不管是工作場域或公共場所，可一起營造友善生理用品清洗的環境，如在廁間增設提供清洗用品的洗手台。

環保聯盟成員、教授劉炯錫表示，除了可重複使用的環保衛生棉外，月亮杯是更環保的產品，由矽膠屬無機物製成，只要準備1至2個就足夠，費用在2000元以下，可使用5至10年，但因侵入式屬醫療器材，國人接受度偏低，政府更應該獎勵。