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55歲男下肢無力、排深褐色尿液 醫：長年嚼檳榔導致

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
透過電腦斷層發現，病人有多顆腎結石。圖／台北醫院提供
透過電腦斷層發現，病人有多顆腎結石。圖／台北醫院提供

新北55歲陳先生因排尿呈深褐色、下肢無力、厭食、全身倦怠等症狀，自覺可能是壓力大導致腎功能出現問題，前往醫院就醫，沒想到經腎臟內科診斷為腎衰竭，醫師評估，因陳先生長期嚼食過量檳榔，才導致高血鈣及急性腎衰竭。

衛福部台北醫院腎臟內科醫師劉文治表示，透過電腦斷層、尿液與血液檢查，發現陳先生有腎結石、血尿、高血鈣，最重要的是腎功能只有正常人的五分之一，面臨洗腎風險。

劉文治說明，造成高血鈣的原因很多，常見例如原發性副甲狀腺機能亢進、活性維生素D攝取過量、長期臥床、過度食用含鈣制酸劑及藥物，或是罹患如肺癌、多發性骨髓瘤、腎細胞癌等腫瘤病人。

為找尋陳先生高血鈣及腎衰竭的原因，劉文治安排一連串的驗尿及抽血檢查後，排除各種可能發生的原因，發現陳先生長期嚼食過量的檳榔，是高血鈣及急性腎衰竭最有可能的主因，詳細問診得知，外送工作雖然自由、彈性，但近期每日工時增加、奧客投訴增加、還要趕車流與時間，從事10年外送工作，現在壓力最大，因此檳榔越吃越多，每日檳榔的量高達30顆。

劉文治立即勸導陳先生要戒除檳榔、喝足量水分，並引薦至醫院的戒檳門診，一周後高血鈣的情形已迅速改善，腎功能也逐漸恢復正常，不但恢復食慾與正常排尿，也脫離了洗腎的風險。

劉文治表示，檳榔含有生物鹼，添加物中的石灰有大量的氫氧化鈣與碳酸鈣，除會造成高血鈣外，尿液裡鈣的排出量相對地增加很多，因而容易造成腎結石。從事外送、建築、運動的民眾需注意要攝取足夠的水量，若大量流汗時，水份流失快而補充的水量又少，就容易造成血鈣過高，因而誘發腎衰竭。若再加上隨口一顆顆的檳榔，將加重高血鈣的風險。

劉文治呼籲，檳榔除會造成口腔癌外，也會導致高血鈣、腎結石，甚至腎臟衰竭，要長期洗腎的風險，嚼食檳榔者應定期健康檢查與定期接受國民健康署補助的口腔黏膜檢查，斷絕檳榔的嚼食，喝足量的水，才能有美麗健康的人生。

醫師劉文治探究導致腎功能異常的可能原因時，發現與嚼大量檳榔有關。圖／台北醫院提供
醫師劉文治探究導致腎功能異常的可能原因時，發現與嚼大量檳榔有關。圖／台北醫院提供

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