55歲男下肢無力、排深褐色尿液 醫：長年嚼檳榔導致

新北55歲陳先生因排尿呈深褐色、下肢無力、厭食、全身倦怠等症狀，自覺可能是壓力大導致腎功能出現問題，前往醫院就醫，沒想到經腎臟內科診斷為腎衰竭，醫師評估，因陳先生長期嚼食過量檳榔，才導致高血鈣及急性腎衰竭。

衛福部台北醫院腎臟內科醫師劉文治表示，透過電腦斷層、尿液與血液檢查，發現陳先生有腎結石、血尿、高血鈣，最重要的是腎功能只有正常人的五分之一，面臨洗腎風險。

劉文治說明，造成高血鈣的原因很多，常見例如原發性副甲狀腺機能亢進、活性維生素D攝取過量、長期臥床、過度食用含鈣制酸劑及藥物，或是罹患如肺癌、多發性骨髓瘤、腎細胞癌等腫瘤病人。

為找尋陳先生高血鈣及腎衰竭的原因，劉文治安排一連串的驗尿及抽血檢查後，排除各種可能發生的原因，發現陳先生長期嚼食過量的檳榔，是高血鈣及急性腎衰竭最有可能的主因，詳細問診得知，外送工作雖然自由、彈性，但近期每日工時增加、奧客投訴增加、還要趕車流與時間，從事10年外送工作，現在壓力最大，因此檳榔越吃越多，每日檳榔的量高達30顆。

劉文治立即勸導陳先生要戒除檳榔、喝足量水分，並引薦至醫院的戒檳門診，一周後高血鈣的情形已迅速改善，腎功能也逐漸恢復正常，不但恢復食慾與正常排尿，也脫離了洗腎的風險。

劉文治表示，檳榔含有生物鹼，添加物中的石灰有大量的氫氧化鈣與碳酸鈣，除會造成高血鈣外，尿液裡鈣的排出量相對地增加很多，因而容易造成腎結石。從事外送、建築、運動的民眾需注意要攝取足夠的水量，若大量流汗時，水份流失快而補充的水量又少，就容易造成血鈣過高，因而誘發腎衰竭。若再加上隨口一顆顆的檳榔，將加重高血鈣的風險。