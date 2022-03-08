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桃竹苗花蓮今晚低溫特報 恐現10度以下低溫

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象局表示，今晚至明清晨，各地早晚氣溫較低，桃園至苗栗及花蓮有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。圖／氣象局提供
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象局表示，今晚至明清晨，各地早晚氣溫較低，桃園至苗栗及花蓮有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。圖／氣象局提供

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象局表示，今晚至明清晨，各地早晚氣溫較低，桃園至苗栗及花蓮有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

氣象局表示，包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。另也提醒，民眾外出注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象局也提到，東北風明顯偏強，新竹至高雄、東半部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖、小琉球亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今天東部、東南部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，今凌晨3時，宜蘭(蘇澳)已觀測到超過2.1米的浪高，請注意。

氣象局 桃園 天氣動態

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