故宮南院喬木數位典藏系統上線 找園區樹木拍照獲好禮

植樹節將近，想知道故宮南院園區有多少棵樹嗎？故宮南院喬木數位典藏系統全面上線！民眾上官網或現場用手機掃描樹上的身分樹牌QRcode，就可獲得園區喬木相關資料，遊客11、12、13日三天到故宮南院，和自己喜歡的樹合影，上傳臉書或IG並標註故宮南院，可到1樓兒創中心櫃台兌換限量小禮物；找到與自己身分證同碼的樹合影，加碼贈送故宮版犧尊跳跳馬一隻。

「樹也有身分證！」故宮南院處處長彭子程說，故宮南院戶外園區從2015年至今，陸續栽植超過6千株喬木，為方便管理維護並推動生態保育、環境教育，去年8月起委託嘉義大學植物研究團隊，依據喬木特徵、種植年份、所在區域及國人身分證編碼方式，建置故宮南院喬木數位典藏系統，由左至右，第1碼英文是喬木所在區域，第2到4碼數字是栽植年度，第5、6碼是樹種代號，後4碼則是樹的編號。