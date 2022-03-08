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即起購買高鐵「國旅聯票」指定產品 加購車票75折起

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵「國旅聯票」滿周年，加購高鐵車票即享限時優惠75折起。示意圖／台灣高鐵公司提供
高鐵「國旅聯票」滿周年，加購高鐵車票即享限時優惠75折起。示意圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司「國旅聯票」推出滿一周年，為感謝旅客的支持，即日起推出購買指定產品即享加購高鐵車票75折起的限時超值優惠。優惠期限只到4月15日止（出發日期自3月15日至4月30日止）。

高鐵說，國旅聯票包含高鐵車票加上精選數百項旅遊產品，如熱門體驗、景點門票、交通接駁、特色遊程，旅客可依照個人喜好自由搭配，變化無窮的多樣玩法，讓「搭高鐵．遊台灣」的樂趣無限延伸。

高鐵表示，針對喜歡嘗鮮的旅客，特別推薦「阿里山逐鹿傳說梅花鹿園體驗」行程，不僅深入了解鄒族逐鹿圍獵的歷史文化，更能讓大、小朋友一同體驗原住民族獨特的射箭技巧。

此外，針對喜歡享受水上活動的旅客，台灣高鐵也規畫「墾丁獨木舟＆浮潛體驗」行程，由專業教練教學並帶領出海，一次體驗獨木舟乘風破浪的刺激感與水底浮潛的悠遊自在，同時欣賞令人讚嘆的海底世界，帶回最美麗珍貴的海洋回憶。

高鐵說，除了新鮮有趣的行程與滿足現代人輕鬆出遊的旅行型態外，國旅聯票在價格方面也非常優惠，以「高鐵台北-嘉義來回車票」加「阿里山逐鹿傳說梅花鹿園體驗」行程為例，購買高鐵國旅聯票相較於分開購買車票及門票，共可省下540元。

若以「高鐵台北-左營來回車票」加「墾丁獨木舟＆浮潛體驗」行程為例，購買高鐵國旅聯票相較於分開購買車票及體驗行程，共可省下750元。

高鐵說，國旅聯票該次優惠活動期間自即日起至4月15日，旅客購買3月15日至4月30日的行程，即享加購高鐵車票75折起的超值優惠。可透過Klook、KKday、易遊網、ibon四個合作平台，輕鬆選購高鐵國旅聯票的各種熱門產品。現在下單還可享點數加碼贈、飯店抵用金等各平台提供的額外優惠。

高鐵

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