捕蟹漁村的背後...有這群漁村太太們

萬里蟹是北海岸重要漁業產業，捕蟹漁民每到產季就是與天氣搶時間，捕蟹船進港卸貨時，不論下午凌晨、風雨大小，有一群漁村太太們，總是比漁船早一步衝到港邊，協助卸魚、與盤商討價還價及記帳，可以說是萬里蟹的「幕後英雄」。今天婦女節，漁民感謝這些「漁村太太們」的支持和協助。

身為捕蟹漁民的太太，同時也是中華漁業漁船協會（俗稱螃蟹協會）會長吳兩成的助理張修美，與從事捕蟹丈夫結識，從廈門來到台灣一起打拚，當接到丈夫電話通知進港時間，不論下午凌晨、風雨大小，她都比漁船早一步衝到港邊，協助卸魚、與盤商討價還價及記帳，「阿美姐」在這個捕蟹家庭占很重要角色。

由北海岸大部份捕蟹漁民組成的中華漁業漁船協會，主要協助當地各會員捕撈的螃蟹，也就是萬里蟹的行銷及產銷相關，吳兩成每到產季除了出海捕蟹外，也要負責協調協會內外部事務，幸好有阿美幫忙。

張修美自88年從廈門嫁到台灣就開始接觸丈夫的捕蟹產業，認真打拚的性格，不論是自家9人座大車，或是手排貨車，都可以開的如魚得水，她協助會員、漁會及市府的溝通，一派樂天投入，很受大家歡迎。

開會時，她都會熱情招呼會員，每當丈夫出海捕蟹或是進場返家，阿美都親自到港接送，在等待漁船進港同時，還會與盤商討論萬里蟹盤價與近期產量，靠港卸貨也會監督盤商整理漁獲時實際產量，少一隻多一隻都不行，盤商對她也都很佩服。