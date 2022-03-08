朴子故事館轉型與長照農創品牌 複合經營「好書室」

嘉義縣文化基金會董事陳俊哲，在朴子市水道頭嘉藝點文創聚落，成立朴子故事館兼獨立書店，開館近2年，成為知名文史據點，去年故事館撤離水道頭，與嘉義博愛社大前主任蕭英偉等地方人士合作，遷移開元路新地點，更名朴子好書室，結合在宅醫療長照A及農創品牌拾間文化，複合經營地方創生。

陳俊哲說，故事館遷移到開元路496號，另立新名字「朴子好書室」，原來故事館與獨立書店仍在，新增在宅醫療、長照A據點、拾間被化；長照A會進駐個案管理師共樂居家護理所，個案申請由個管師會同衛生所或縣府做分析鑑別，然後依狀況需求做居家服務或是在宅醫療。希望因此釋放500戶以上的家庭負擔。

好書室由社團法人關愛故鄉公共服務協會監事蕭英偉發起，場所由德星紙器董事陳威達免費提供，陳威達協助裝潢老屋，陳俊哲說，在宅醫療醫師楊百文為了媽媽回家鄉六腳鄉，開設診所，天主教嘉義教區原鹿草聖家醫院閒置，由在地團體整修在宅醫療，與朴子串起全面的社會醫療安全網。

陳俊哲說，陳威達實踐祖父陳添貴遺言：「人生須貢獻於世有所建樹，若無建樹是與草木同朽」，朴子好書室在蕭英偉、陳威達，以及關愛故鄉公共服務協會理事長侯淵銘，共同攜手努力下成形。這是多方期待的多用途空間，會有文化的滋養，也會有照顧者交換經驗與喘息空間