南市齲齒率認證全國最低 校園口腔保健有一套

衛福部最新統計，台南市學生平均每人蛀牙顆數僅0.49顆為全國最低，且從2019年8月至去年連續2個學年度學校推動成效獲中央遴選為口腔保健特優，教育局表示，推動偏鄉學校口腔巡迴醫療服務，建立正確口腔保健知識，減少齲齒率，小朋友也影響家庭創造雙贏。

台南市教育局表示，近年來整合學校及民間團體資源致力學童口腔保健，與中央合作推動含氟漱口水防齲計畫及學童口腔保健計畫，更獲得中央健康保險署及牙醫師公會協助，推動偏鄉學校口腔巡迴醫療服務及媒合捐贈口腔診療台，提升偏鄉學童口腔保健服務品質。

其中偏鄉學校口腔巡迴醫療服務扮演重要角色，除建立小朋友正確口腔保健觀念，學生也把保健知識帶回家，影響家人，就有小朋友發現阿公錯誤的口腔保健方式，才常陪會有牙齒痛情形，主動帶阿公去看醫生。

教育局長鄭新輝表示，南市國中小學學生齲齒率25.51%，遠低於全國平均值31.33%，複檢率93.97%高於全國平均值85.25%，他感謝台南市牙醫師公會的協助，以及各校能落實宣導日常潔牙習慣的養成與加強複檢追蹤，建立學童良好口腔保健習慣。