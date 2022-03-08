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雲林古坑8.1度 18縣市低溫特報 今起晴朗到周日

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雲林古坑8.1度 18縣市低溫特報 今起晴朗到周日

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低。今晨高雄以北、宜蘭及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。圖/氣象局提供
冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低。今晨高雄以北、宜蘭及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。圖/氣象局提供

氣象局表示，今(8)日至明(9日)清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低。今晨高雄以北、宜蘭及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

氣象局表示，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨鋒面雲系已遠離，台灣上空雲層稀疏，陸上已無降水回波。

吳德榮說，強冷空氣及「輻射冷卻」作用，截至5時3分，本島平地最低氣溫依序為：雲林古坑鄉8.1度，嘉義東區8.4度，台中大甲區8.7度；其他各地區低溫：北部(新北淡水區)9.8度，南部(台南白河區、高雄大樹區)9.3度，東部(花蓮壽豐鄉)11.0度；台北(大安區)10.3度。因台北測站低溫已降至11.9度，這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」標準。 

吳德榮也提到，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今白天起至周四(10日)高氣壓影響，各地為晴朗乾爽的天氣，氣溫逐日回升。今日北台高溫回升至21度，明日、周四北台續回暖至25度左右；但各地清晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差大。今日氣溫：北部10至21度，中部9至25度，南部9至27度，東部11至25度。 

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周五至下周日(11至13日)高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，北台高溫回升至28度，中南部更達30度以上，清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差大；晨間偶有「輻射霧」，影響能見度。 

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，下周一(14日)「鋒面」在減弱的過程中、快速掠過，為北部帶來短暫降雨的機率，對其他地區影響很輕微。第8至10天(15至17日)的模擬，又再恢復為晴朗穩定，白天溫暖早晚涼的天氣，東半部偶有零星少量降雨的機率。換言之，未來10天只有1天有小變化，其他9天都是晴朗穩定的天氣。

吳德榮 輻射

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