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荷包蛋不只沾醬油 搭對這些醬料也能昇華白飯殺手

聯合新聞網 / 綜合報導
除了醬油，荷包蛋和許多醬料也很搭。圖片來源／ingimage
除了醬油，荷包蛋和許多醬料也很搭。圖片來源／ingimage

荷包蛋是簡單又方便的食物，無論是夾吐司、配白飯，或者淋上一些醬料直接吃，味道都相當不錯。日本媒體「kufura」最近就調查344位20至50歲的日本女性，看看她們除了一般的醬油之外，還推薦哪些調味料適合和荷包蛋搭配食用。

1.日式美乃滋

把沙拉常用的美乃滋，加在荷包蛋上，就可以讓荷包蛋有著沙拉一般的美味。因為充滿奶香，所以與麵包一起吃也很搭，更適合做成三明治享用。

2.柚子醋

柚子醋有著清爽的味道，如果不想一下子吃得口味太重，可說是最佳選擇之一。靠著微微的酸味勾起食慾，和白米飯一起吃也非常合適。

3.蕃茄醬

在食用歐姆蛋、蛋包飯等蛋料理時，經常都能見到蕃茄醬。但其實荷包蛋也很適合和蕃茄醬搭配著吃。些許的酸甜滋味，搭配上一點起司粉還能讓美味昇華，且營養價值更勝過許多醬料。

4.辣油

對愛吃辣的人來說，荷包蛋加上辣油，可是不容錯過的下飯小菜，特別是蛋黃尚未凝固的半熟蛋最為合適。另外，先在米飯上面鋪上韓式海苔，接著再加入荷包蛋與辣油，就是讓人欲罷不能的白飯殺手。

5.芝麻油

在荷包蛋煎過最後淋點芝麻油，就能一口氣提升風味。光是香氣就讓人垂涎三尺，再加點醬油點綴，食慾將毫無保留地被挑撥湧現。

除了以上介紹的這些調味料之外，另外也有人推薦Tabasco辣椒醬、蠔油、咖哩粉、沙拉醬、魚露、海苔醬、起司粉等等。不妨下次就挑選自己喜歡的口味，用最美味的方式享用荷包蛋。

美乃滋 麵包

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