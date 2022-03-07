有土斯有財 工會：台鐵公司化償債基金政府應自籌

台鐵接連發生重大事故，公司化拚改革；上周行政院昨通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，院長蘇貞昌表達「3個承諾」，其中，針對台鐵4,208億元債務中，既存短期債務1,484億，由交通部成立基金承接；但台鐵企業工會公布對照版本，其中針對償債基金，工會要求交通部自籌，不同意交通部用台鐵土地成立基金承接。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，公布工會與行政院的對照版本，正在尋求立委支持，工會內部也規畫本月24日上午10時召開臨時代表大會，看工會未來怎麼走；工會會員有1萬5千多人、會員代表有100零4位，工會是大家的，屬合議制，未來是否進行抗爭，待臨時大會後決議。

其中，交通部台灣鐵路管理局公司化條例草案第9條遭刪除，工會表示，工會版第一條已確認台鐵公司為政府獨資、不對外開放持股，以及由台鐵公司概括承台鐵局各項業務及資產，確保台鐵公司永續發展；另外，工會認為，行政院版本都沒提安全條文；而鐵路工會版，認為應把有關安全的條文，設為未來台鐵最高指導原則。

根據交通部與主計單位多次開會，研議移撥台鐵3筆土地，包括台北機廠、台北車站特定區等土地，作為設立償債基金的財源。

陳世杰說，如果交通部要成立基金償債，財源應該自籌，當初政府承諾債務要概括承受，但是利用台鐵的土地成立償債基金，讓台鐵的土地資產沒辦法留在自己的公司，這樣的台鐵公司化，員工心裡不踏實、信任度不足，也看不到未來。

他表示，以日本JR為例，業外收入要達到6成，才能轉虧為盈；台鐵的土地應該留在台鐵公司，「有土斯有財」，慢慢以業外收入挹注本業，台鐵才有翻身、轉虧為盈的機會；若以台鐵的土地成立基金承接債務，等於台鐵自己還債、債務自理，公司才剛成立，就負債在還債。

陳世杰表示，當初交通部長王國才剛上任時，提出可以選擇港務公司、中華郵政等模式，工會希望比照中華郵政模式，概括承接資產，包括員工的福利，以及公司土地。