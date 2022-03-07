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桃機防疫車隊結束包車專案 清消半小時後可載一般旅客
交通部宣布自3月7日起，機場防疫計程車停止包車專案，防疫車隊管理措施回歸交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」辦理，桃園機場防疫車隊在維持既有防疫措施條件下，清消通風靜置30分鐘後即可恢復載運一般旅客及機場工作人員。
防疫車隊回歸交通部管理後，除延續「機場防疫車隊載客及清消作業程序」各項措施外，駕駛需維持裝設隔簾或隔板、穿戴隔離衣、定期PCR篩檢、使用無接觸化乘車單等強化防疫措施始得載客。
此外，取消春節期間每日補貼3500元的專案包車方式，駕駛除可依規定排班執行桃園機場防疫車隊任務外，也可以依公路法規定，於主管機關規定之執業地區載客。必須注意的是載運入境檢疫旅客之後，需依「桃園國際機場防疫專車清消標準作業程序」規定完成清消，才能載運一般旅客。
機場公司指出，桃園機場目前共有749輛防疫車輛，其中防疫計程車578輛、防疫租賃車146輛、防疫巴士25輛。截至3月7日止，防疫車隊駕駛第二劑疫苗接種率為100%，第三劑為95.7%。未接種第三劑追加劑之駕駛，每週除依規定需進行PCR篩檢外，需額外完成1次快篩。未依規定完成上述篩檢者，直至隔週依規定完成篩檢或快篩前，取消其防疫車隊駕駛之資格。
機場公司也感謝專案期間，每一位防疫車隊駕駛的配合及付出，桃園機場將持續依據中央疫情指揮中心的指引及各界的建議，落實相關檢疫措施守護邊境，同時呼籲入境旅客務必配合指揮中心指示，搭乘防疫車隊前往檢疫地點，以共同防範疫情傳播，降低國人感染風險。
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