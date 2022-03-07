單身人口增！全國每戶剩2.59人再破底

根據內政部統計月報資料顯示，今年1月平均每戶人口數量再創新低，僅剩下2.59人，再度創下歷史新低紀錄。人口減少、分戶與單身戶增加，都會導致每戶的人口下滑。

而現代人晚婚，單身人口也越來越多，據內政部不動產資訊平台統計，去年Q4全國的一人一宅的數量達195.2萬宅，占比從十年前的21.8%增加到26.75%，而六都當中以新北市一人宅的占比最高，約達30%，超過41萬宅；而與十年前相較，台北市的一人宅增加比例最多，達5.22個百分點。

根據統計資料顯示，1991年台灣平均每戶有3.94人，2009年跌破3人關卡，剩下每戶2.96人，2021年平均還守住每戶2.6人，今年1月平均每戶剩下2.59人，創下歷史新低。

信義房屋專案經理曾敬德表示，內政部統計月報資料顯示，六都之中每戶人口最少的是台北市的2.39人，高雄市的2.43人，新北市2.47人，台南市2.62人，桃園市2.63人，台中市的2.76人，顯示都會化越高的區域，平均每戶的人口數量越少。

曾敬德指出，平均每戶的人口數量減少，也會帶來居住型態的改變，包括推案的坪數越來越小，另外，捷運網絡等完善，也會把人口由都會區向外擴散。

台灣房屋執行長張旭嵐分析，新北房價、租金較適中，也在通勤合理範圍，因此戶籍僅一人的宅數在去年正式突破3成。另外，高鐵和機捷拉近北北桃的距離，加上北市的消費水平與房價都比較高，對多口之家的家庭而言，生活負擔較大，因此不少民眾選擇「單身住台北，成家就脫北」，使北市一人宅的比例增加最多，也讓桃園、新北接收不少來自北市的家庭輕移民。