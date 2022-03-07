快訊

謝忻數十張「大尺度」照遭惡意外流 警方證實獲報曝追查進度

303大停電台電董總確定下台 王美花被慰留原因曝光

公費肺炎鏈球菌疫苗放寬至71歲以上 新增19.6萬人受惠

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人、疾病管制署副署長莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人、疾病管制署副署長莊人祥。記者謝承恩／攝影

疾病管制署傍晚宣布，3月4日起，公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)接種對象，已從75歲以上放寬到71歲以上，預估新增19.6萬人受惠。疾管署副署長莊人祥表示，肺炎鏈球菌為人類常見之感染細菌，PPV23疫苗全年都可接種，往年流感季都有5萬多名75歲以上長者接種。這次流感季僅3.5萬人接種，接種率僅41%，減少甚多，且今年截至2月26日累計已22名病例，65歲以上長者占59.1%，故擴大接種對象，讓更多長者踴躍接種。

莊人祥表示，根據疾管署統計，我國75歲以上長者每年接種PPV23近5萬人劑，前一年流感季甚至有8萬多人接種，但2021年流感季至今，僅3.5萬人接種，較往年減少甚多，接種率僅41%。冬季為侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)好發季節，今年度截至第8週(2月26日)，國內累計22例，65歲以上長者佔59.1%。

莊人祥表示，去年同期有53例IPD，今年僅22例，是因為民眾落實防疫使得呼吸道疾病都降低甚多，但由於長者重症率高，仍要盡力提升接種率，因為預防IPD最有效的方法，就是按時接種疫苗。IPD好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。

莊人祥提醒，接種PPV23與COVID-19疫苗接種的時間間隔至少要7天；至於流感疫苗或其他疫苗，可同時接種於不同部位接種，如要錯開則不限時間間隔。請1951年(含)以前出生且於滿65歲後未曾接種過的長者儘早至各地衛生所或合約院所接種。可先至疾管署網站查詢接種單位、參閱各縣市網站相關資訊，也可撥打免付費防疫專線1922洽詢。

流感疫苗 莊人祥 肺炎

延伸閱讀

鼠輩橫行！ 今年現首例漢他病毒 個案在馬場工作

第三劑不受青睞？莊人祥：高端用得完、AZ疫苗尋海外捐贈管道

高雄疫情升溫？ 旅行團疑已傳三波 籲返家有症狀應快篩

200多萬劑AZ疫苗恐打不完 最晚5月下旬過期

相關新聞

用路人注意 低溫特報台14甲線合歡山路段易結冰

公路總局表示，中央氣象局發布低溫特報，因此研判3月7日到9日凌晨，3000公尺以上高山道路不排除有固態降水及結冰情形，提...

阿里山花季10日登場 「櫻與音的對話」見證阿里山之美

阿里山花季「櫻與音的對話」3月10日在阿里山沼平公園揭幕，邀請曾與許多知名的爵士樂手合作的低音提琴演奏家林煒、活躍國內外...

晚間雨轉小 8日清晨前最冷低溫探10度

中央氣象局今天說，晚間起水氣轉少，預估接下來一直到14日都是穩定的好天氣；然而明天清晨之前是最冷的時候，北部、東北部低溫...

溫管法草案拚5月送立院 環署：碳費費率會避免物價上漲

立法院新會期召委今天出爐，外界關注溫管法何時送入立法院排審，環保署長張子敬今天表示，溫管法是本會期優先法案，2月已經送到...

公費肺炎鏈球菌疫苗放寬至71歲以上！新增19.6萬人受惠

疾病管制署傍晚宣布，3月4日起，公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)接種對象，已從75歲以上放寬到71歲以上，預...

單身人口增！全國每戶剩2.59人再破底

根據內政部統計月報資料顯示，今年1月平均每戶人口數量再創新低，僅剩下2.59人，再度創下歷史新低紀錄。人口減少、分戶與單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。