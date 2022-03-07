公費肺炎鏈球菌疫苗放寬至71歲以上！新增19.6萬人受惠

疾病管制署傍晚宣布，3月4日起，公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)接種對象，已從75歲以上放寬到71歲以上，預估新增19.6萬人受惠。疾管署副署長莊人祥表示，肺炎鏈球菌為人類常見之感染細菌，PPV23疫苗全年都可接種，往年流感季都有5萬多名75歲以上長者接種。這次流感季僅3.5萬人接種，接種率僅41%，減少甚多，且今年截至2月26日累計已22名病例，65歲以上長者占59.1%，故擴大接種對象，讓更多長者踴躍接種。

莊人祥表示，根據疾管署統計，我國75歲以上長者每年接種PPV23近5萬人劑，前一年流感季甚至有8萬多人接種，但2021年流感季至今，僅3.5萬人接種，較往年減少甚多，接種率僅41%。冬季為侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)好發季節，今年度截至第8週(2月26日)，國內累計22例，65歲以上長者佔59.1%。

莊人祥表示，去年同期有53例IPD，今年僅22例，是因為民眾落實防疫使得呼吸道疾病都降低甚多，但由於長者重症率高，仍要盡力提升接種率，因為預防IPD最有效的方法，就是按時接種疫苗。IPD好發於嬰幼兒及老年人，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。

莊人祥提醒，接種PPV23與COVID-19疫苗接種的時間間隔至少要7天；至於流感疫苗或其他疫苗，可同時接種於不同部位接種，如要錯開則不限時間間隔。請1951年(含)以前出生且於滿65歲後未曾接種過的長者儘早至各地衛生所或合約院所接種。可先至疾管署網站查詢接種單位、參閱各縣市網站相關資訊，也可撥打免付費防疫專線1922洽詢。