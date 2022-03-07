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鼠輩橫行！今年現首例漢他病毒 個案在馬場工作

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國內出現今年首例漢他病毒症候群個案。圖／聯合報系資料照片
國內出現今年首例漢他病毒症候群個案。圖／聯合報系資料照片

小心鼠輩傳播鼠疫！國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為北部40多歲男性，二月中旬出現症狀並收治住院，所幸個案目前狀況穩定，已出院返家休養。疾管署副署長莊人祥表示，漢他病毒主要是散發的傳染病，提醒民眾還是要注意住家、工作場所的環境，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。

莊人祥表示，這名個案近期無旅遊史，因在馬場工作，常有鼠類出沒，曾接觸鼠類排泄物。2月12日出現肌肉痠痛、發燒、畏寒等症狀，2月14日因症狀未改善，前往醫院就醫並收治住院，經通報檢驗確診，同住者及接觸者則無疑似症狀。個案目前狀況穩定，已出院返家休養。

莊人祥表示，漢他病毒向來屬於法定傳染病，去年同期則有三例病例。針對漢他病毒，衛生單位會針對個案住家、工作場所進行環境調查。目前衛生單位前往個案住處周邊及工作場域進行疫情調查、環境消毒，並於三月五日放置鼠籠捕鼠，但目前尚未捕獲。

疾管署統計，國內去年累計10例漢他病毒症候群病例，個案居住地為高雄市四例、台北市兩例、新北市、桃園市、彰化市及台中市各一例。自2011年起累計35例本土病例，性別以男性24例、佔66.7%為多，年齡則以40歲以上28例、佔77.8%為多；另1例印尼境外移入個案。

莊人祥表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第三至六天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

莊人祥說、，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以100毫升市售漂白水加上1公升清水稀釋，潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

漢他病毒 莊人祥

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