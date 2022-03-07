第3屆三星「Solve for Tomorrow」競賽開跑 獎額破百萬

第3屆三星「Solve for Tomorrow」競賽即日起正式開放報名，今年延續「新思維，心技術，共創星未來」競賽主題，三星再度邀請全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生，運用科技思維提出創新解方，運用STEM領域（科學、科技、工程、數學）知識揮灑創意，為「永續社會」及「永續環境」議題挖掘出具發展潛力的特色提案。為進一步提高創意點子落實的可能性，進入複賽的隊伍，除了能參與設計思考與創新設計流程工作坊，並獲得線上影音課程資源，今年台灣三星更與社會創新平台合作，安排專業導師們從旁協助並引薦將計畫實際驗證的場域和機會，讓參賽學生們獲得更實質的幫助。本屆競賽自即日起至4月29日開放報名，並將在3月14日透過Samsung Taiwan台灣官方粉絲團舉行線上說明會。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示：「三星不斷在各層面為永續目標而努力，針對產品研發，將創新技術與環保意識整合，落實環境永續；針對教育領域，提倡新思維與心技術，結合永續理念豐富教育環境。台灣三星從2020年起連續3年舉辦的『Solve for Tomorrow』競賽，不僅是以實際行動關心台灣社會，更期待能以企業微薄之力作育英才。第2屆競賽參與提案中有許多令人眼睛為之一亮的提案構想，展現台灣莘莘學子對於改變現況的熱忱，也看到讓社會更好的契機。期待本次競賽透過全新的教育平台串聯與強大的師資陣容，帶領學生的創意與科技力跨出新高度，邁向永續共好的星未來。」