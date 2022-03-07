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第3屆三星「Solve for Tomorrow」競賽開跑 獎額破百萬

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
2021年第2屆Solve for Tomorrow競賽由海岸清潔隊「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎，抱回20萬獎金與三星智慧型摺疊手機、智慧手表等產品大獎。圖／台灣三星電子提供
2021年第2屆Solve for Tomorrow競賽由海岸清潔隊「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎，抱回20萬獎金與三星智慧型摺疊手機、智慧手表等產品大獎。圖／台灣三星電子提供

第3屆三星「Solve for Tomorrow」競賽即日起正式開放報名，今年延續「新思維，心技術，共創星未來」競賽主題，三星再度邀請全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生，運用科技思維提出創新解方，運用STEM領域（科學、科技、工程、數學）知識揮灑創意，為「永續社會」及「永續環境」議題挖掘出具發展潛力的特色提案。為進一步提高創意點子落實的可能性，進入複賽的隊伍，除了能參與設計思考與創新設計流程工作坊，並獲得線上影音課程資源，今年台灣三星更與社會創新平台合作，安排專業導師們從旁協助並引薦將計畫實際驗證的場域和機會，讓參賽學生們獲得更實質的幫助。本屆競賽自即日起至4月29日開放報名，並將在3月14日透過Samsung Taiwan台灣官方粉絲團舉行線上說明會。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示：「三星不斷在各層面為永續目標而努力，針對產品研發，將創新技術與環保意識整合，落實環境永續；針對教育領域，提倡新思維與心技術，結合永續理念豐富教育環境。台灣三星從2020年起連續3年舉辦的『Solve for Tomorrow』競賽，不僅是以實際行動關心台灣社會，更期待能以企業微薄之力作育英才。第2屆競賽參與提案中有許多令人眼睛為之一亮的提案構想，展現台灣莘莘學子對於改變現況的熱忱，也看到讓社會更好的契機。期待本次競賽透過全新的教育平台串聯與強大的師資陣容，帶領學生的創意與科技力跨出新高度，邁向永續共好的星未來。」

同時，三星本屆也力邀精實的師資陣容出任決賽評審團，包括台灣教育重要推手葉丙成教授、台大創創中心執行長曾正忠、DFC（Design for Change）臺灣發起人許芯瑋、5%Design Action社會設計平台副執行長黃詩妤等，將根據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完成度、提案技巧及網路人氣等指標作為評選標準。決賽預計於12月2日隆重登場，將選出最終優勝隊伍5組，榮獲總獎額超過100萬元的豐厚獎項。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮去年出任決賽評審，深受學生們運用科技揮灑創意的熱情所感動。圖／台灣三星電子提供
台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮去年出任決賽評審，深受學生們運用科技揮灑創意的熱情所感動。圖／台灣三星電子提供
三星第3屆「Solve for Tomorrow」競賽正式展開，鼓勵學子踴躍參與競賽，運用科技思維提出創新解方。圖／台灣三星電子提供
三星第3屆「Solve for Tomorrow」競賽正式展開，鼓勵學子踴躍參與競賽，運用科技思維提出創新解方。圖／台灣三星電子提供

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