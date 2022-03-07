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比光合作用更快 中研院廖俊智團隊打造人工固碳循環

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中央研究院院長廖俊智費時7年，與團隊成功打造人工固碳循環，超越植物光合作用的效率，且能將二氧化碳轉化為再利用的化學品。圖為人工固碳循環示意圖。圖／中研院提供
中央研究院院長廖俊智費時7年，與團隊成功打造人工固碳循環，超越植物光合作用的效率，且能將二氧化碳轉化為再利用的化學品。圖為人工固碳循環示意圖。圖／中研院提供

目前大氣中的二氧化碳，主要是經由植物行光合作用轉化為有機化合物，此過程稱為「固碳」，是目前空氣中捕碳最有效的方式。中央研究院院長廖俊智費時7年，與團隊成功打造人工固碳循環，超越植物光合作用的效率，且能將二氧化碳轉化為再利用的化學品。研究成果2月發表於著名國際期刊《自然催化》（Nature Catalysis）。廖俊智表示，這是人類史上第二次創造出與自然界不同的固碳循環，此循環可在實驗室反應器中維持6小時，為目前人工固碳效率最高的方法。

為解決日益嚴重的二氧化碳問題，除了要加緊佈建無碳再生能源之外，如何以負碳技術增加碳匯將是達到2050年淨零碳排的關鍵。廖俊智研究團隊、中研院生物化學研究所林柏亨表示，團隊所設計的人工固碳循環正是一種負碳技術，能進一步將二氧化碳轉換為可再利用的化學品，不但減少碳排，同時也可以增加碳匯。

林柏亨表示，團隊設計出一個比光合作用更有效率的人工固碳途徑。為解決植物固碳酶也會與氧結合的問題，他們選取2種不受氧氣影響的固碳酶，再加上19個微生物酵素(酶)共同組合而成，排除「光呼吸」作用干擾。此外，此途徑只利用微生物體內的酶，而不使用整個微生物，故能不受植物細胞生長期限制與呼吸作用影響，打造高效的固碳效率。

廖俊智指出，此研究開創了新的反應器固碳途徑，可於室溫環境中進行，彈性運用於不同的場域；未來可配合電化學反應，以綠電達成碳再利用的負碳效果。

中研院表示，本論文共同第一作者為林柏亨，通訊作者為廖俊智院長，研究成員包括本院應用科學研究中心陳祺助研究員及其團隊。

廖俊智 中研院

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