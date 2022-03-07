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第三代標靶藥物效果佳 治癒28歲肺癌四期男患者

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區胸腔外科醫師杜承哲。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區胸腔外科醫師杜承哲。圖／澄清醫院中港院區提供

1名28歲的年輕男子一年前被診斷出是第四期肺癌腫瘤不但已經有6公分，看起來有肺積水和淋巴結轉移，但經第三代標靶藥物治療後，腫瘤縮小到兩公分，也順利接受手術，完整切除。醫師說，腫瘤縮小到外科手術可以處理的程度，就好像只有肺癌第一期一樣，連醫療團隊也覺得很驚喜。

澄清醫院中港院區胸腔外科醫師杜承哲說，肺癌有分期別，一般而言，只有第一、二期和部分的第三期，有接受手術並治癒的機會；較晚期的肺癌，一般都是以藥物或放射治療，但目標會放在延長壽命，要談完全治癒，機會就小很多。

然而，在第二、三代標靶藥物，以及免疫藥物的進步下，這10年來肺癌患者的存活率提高不少。有些患者在藥物治療下，腫瘤縮小甚至消失，也有患者的腫瘤從無法切除乾淨的程度，一路縮小到可以切除，對患者來說是很大的福音。

他說，這名男患者，使用了第三代的標靶藥物，經過基因檢測切片的結果後，標靶藥物被認為是有效的。開始使用藥物，以及配合新的抗血管新生藥物後，腫瘤從6公分一路縮小到2公分。一般而言，有惡性肋膜積水的患者，會被認為不可能切除乾淨。但是經治療後，該患者原先的肋膜積水也消失無蹤。

胸腔內科為患者做了詳細檢查後，認為腫瘤縮小的程度很不錯。於是經過內外科的聯合討論會，加上患者的身體狀況維持得很好，體能沒問題的。於是，由杜承哲進行手術切除。

杜承哲說，肺癌藥物進展非常快，即便是較晚期的患者，如果檢測結果對藥物可能有效，可以盡力嘗試，如果是效果非常好的，有些可以治療到幾乎找不到腫瘤的程度。當然，也有患者腫瘤的基因型態，不適合標靶或免疫治療，那就以最好的化學或化學放射治療來應對。

他提醒，吸菸或是有家族病史的高風險族群，早一點進行篩檢，畢竟肺癌如果在第一期就診斷出來，在完全不需要藥物治療的情況下，就可以及早治癒；即便發現是較晚期的肺癌，也應該跟胸腔內科醫師好好討論藥物治療的選擇，很多人有像該患者這樣的機會，可以大幅提高治療的成果。

1名28歲的年輕男子，一年前被診斷出是第四期肺癌，腫瘤不但已經有6公分，看起來有肺積水和淋巴結轉移，但經第三代標靶藥物治療後，腫瘤縮小到兩公分。圖／澄清醫院中港院區提供
1名28歲的年輕男子，一年前被診斷出是第四期肺癌，腫瘤不但已經有6公分，看起來有肺積水和淋巴結轉移，但經第三代標靶藥物治療後，腫瘤縮小到兩公分。圖／澄清醫院中港院區提供

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