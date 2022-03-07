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停電造成南部捐血中心大失血 庫存量叫急籲快捐血

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

受到303大停電影響，南部的缺血情況又加劇，捐血中心表示，303當天早上9點多發生停電後，雖然血液保存沒有受到影響，但一整天的捐血量卻大打折扣，約只有平日的一半，加上近期各家醫院的用血量大增，血庫的存量又明顯不足，台南往常捐血活動大多辦在假日，因應血量不足，本周一到周五，特別與郵局合作，捐血就送超商禮券（商品卡），希望能搶救庫存。

高屏南捐血中心企畫課長楊贛屏表示，今天是周一，照理來說經過假日的捐血量湧進後，每周一的庫存是最多的，之後周一到周五，庫存持續減少，要到周末才有機會再大幅進帳，周一的安全庫存應為8到10天，但受到上述的因素影響，台南今天只有7天、高雄更慘只有6天，對於後續用血來說情況危險。

捐血中心指出，目前各捐血中心及各地血液站為防止停電發生，造成血液報廢，都備有發電機，保存沒問題，還有捐血車也是自備電力，但各地的捐血室一旦遇到停電，包括網路、設備及照明等都無法使用，就只能停擺，303當天北部的捐血受影響不大，但南部停電時間久、範圍大，高雄原本全市預估的捐血量有800袋、台南500袋，但結果都只有約一半，就是捐血室停擺造成，但還好各捐血室一早收到的捐血，都緊急送回血庫，並未損失。

捐血中心表示，南部各醫院從去年底以來至今，用血量增加許多，除了少部分是受到疫情影響，去年未進醫院者治療改到今年，主要的原因仍不清楚，以高雄來看，去年全年用血量在有疫情之下，比起前年卻增加6%，而今年1月與去年1月相比也成長10%；台南上周三原本預估用血量為950袋、卻爆增到1630袋，「中心人員看到數字真是嚇到」。

但相對的南部最近有疫情，高雄在一家三口確診後，捐血量就大減，而北部則是受到天候影響，捐血也不佳，但用血卻增加，讓捐血中心人員相當緊張。

台南缺血特別在本周一到周五舉辦捐血活動。圖／捐血中心提供
台南缺血特別在本周一到周五舉辦捐血活動。圖／捐血中心提供

捐血中心 停電 台南

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