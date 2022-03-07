全國首座都會原住民長照動工 陳時中：文化族群融合

衛福部樂生療養院今天中午在桃園龜山院區，舉行「都會原住民長照大樓」開工典禮，衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦等人都到場。陳時中指出，這是台灣第一個以都會原住民為照顧對象，且具文化特色關懷的住宿式長照，非常前瞻，而且不會只有這第一座，未來會繼續架構其他都會原住民長照大樓，融合文化和多元的需求。

陳時中表示，樂生最早在照顧漢生病人，進而發展到社區照顧、文化與園區的保存，現在又多了一項長照的任務，院址在桃園和新北市交界處，也是全國都會原住民人口最多的兩個都市，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌非常重視照顧原住民，因此特別選在此建構一個從居家到社區、居住型的服務，提供在地原住民更多的保障和保護。

陳時中強調，原民特色的融合也要包含在地居民的融合，樂生醫院能夠負起照顧多種不同族群的責任，做最好的社區服務。

桃園市長鄭文燦說，樂生都會原住民長照大樓動工，也是目前都會區規模最大的原住民長照機構，可以降低都會原住民的家庭負擔，這也是一個示範園區，另外長照也有文化的敏感度，希望能夠培養多一點原住民居服員和照服員，提升照服的品質，符合原住民長者的需求，能夠有友善溫暖最佳的醫療照顧。

鄭文燦指出迴龍醫院和樂生療養院在新北桃園交界，今天動工的長照中心屬於桃園市，目前除了花蓮，全台灣原住民人口最多的就是桃園市，有約7萬9000人，原鄉泰雅族有9000人，都會區7萬人，因此在照顧原住民的時候都會特別考慮文化、居住、教育、醫療服務等需求。

樂生療養院院長施玲娜表示，6都之中，原住民人數最多的是桃園，其次是新北，樂生位於桃園與新北的交界，作為地區教學醫院，提供原住民長者醫療照護，是樂生責無旁貸的義務。2019年開始，在衛福部的督促協助下，樂生療養院向前瞻基礎建設爭取到3億7000萬元的經費，規畫興建地上5層地下兩2層，共135床的都會原住民長照大樓。除了在建築外觀上融入原住民特色元外，在軟體上，也設計具族群特色的照顧模式，並規劃培育原才藉此保障都會區原住民的長照需求與工作權益，建立具族群的長照服務典範。