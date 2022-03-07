疫情影響去年國道通行輛次年減4.6％ 這段減最多

主計總處發布國情統計，去年因為5-7月本土疫情嚴峻，去年整體高速公路通行車輛58.0億輛次，較前一年減少4.6%。其中以小型車種減幅5.3%最多，但聯結車因為製造運輸需求增加，反而增加7.6%。國道中以平常最常塞車的國道5號，減輻6.4%最多。

主計總處表示，根據交通部統計，110 年高速公路通行車輛58.0億輛次，延車公里共302.2億車公里，分別較109年減少4.6%及4.9%；依車種別分析，通行輛次及延車公里均居首位的小型車(皆占87.8%)，受5至7月間COVID-19 本土疫情嚴峻影響，民眾減少移動，致全年減幅分別達5.3%及5.7%，大型車各年減3.4%及4.0%，聯結車則受惠於製造生產活絡，運輸需求增加，各年增7.6%及7.5%。

若以國道別觀察，「國道1號」及「國道3號」的延車公里分居第 1、2 名(合占逾整體的9成)，各年減4.4%及5.1%，「國道5號」則減6.4%。

110年高速公路計程收費收入231.8億元，年減4.3%；依車種別觀察，以小型車190.8億元最高(占82.3%)，年減6.0%，聯結車及大型車分別為22.4億元(占9.7%)及18.5億元(占8.0%)，各年增7.6%及0.5%；平均每車公里收費為0.77元，其中以聯結車1.32元最高，其次為大型車0.93元，小型車則為0.72元。