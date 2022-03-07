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越晚越冷明晨下探10度 氣象局針對15縣市發布低溫特報

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

中央氣象局表示，今(7日)大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明(8)日至9日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低；今(7日)晚至明(8日)晨台南以北及宜蘭有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，中央氣象局針對全台15縣市發布低溫特報黃色燈號，請民眾特別留意。

氣象局表示，低溫時間為今(7日)上午至明(8日)上午，低溫區域包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

大陸冷氣團南下，台灣地區越晚越冷，今天白天到明日清晨，可能出現10度低溫，氣象局發布低溫特報。圖／中央氣象局提供
大陸冷氣團南下，台灣地區越晚越冷，今天白天到明日清晨，可能出現10度低溫，氣象局發布低溫特報。圖／中央氣象局提供

氣象局 冷氣團

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