越晚越冷明晨下探10度 氣象局針對15縣市發布低溫特報

中央氣象局表示，今(7日)大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明(8)日至9日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低；今(7日)晚至明(8日)晨台南以北及宜蘭有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，中央氣象局針對全台15縣市發布低溫特報黃色燈號，請民眾特別留意。

氣象局表示，低溫時間為今(7日)上午至明(8日)上午，低溫區域包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。