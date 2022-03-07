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逐步開放觀光客來台 旅行業建議先做這些事

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
隨著各國邊境陸續鬆綁，旅遊業者爭取五月開放入境旅遊，七月開放出境旅遊。本報資料照片
隨著各國邊境陸續鬆綁，旅遊業者爭取五月開放入境旅遊，七月開放出境旅遊。本報資料照片

邊境開放有望！有鑑於國際疫情趨於穩定，全球COVID-19疫苗人口覆蓋率逐漸提升，全球多數國家已陸續鬆綁入境管制措施。為符合世界趨勢，兼顧台灣經濟及防疫安全為前提，我國未來國境將逐步解封，交通部觀光局召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，會議聚焦未來國境解封後旅行業者接待入出境旅客操作指引草案討論。

觀光局長張錫聰表示，肯定各旅行業者於疫情期間的努力，觀光局將向疫情指揮中心爭取，推動開放觀光客入境，並將透過市場拓源及因疫情所需新課程，安排進行從業人員及接待人員教育訓練，以因應疫後入出境旅遊市場需求。

觀光局表示，各旅行公協會及業者代表皆就未來國境解封後可帶來的入出境旅遊市場重啟商機引頸期待，並抱持樂觀態度。就旅行業者接待入出境旅客的操作指引提出建議，主要包含旅客行前應具備資格及旅行業導遊領隊人員防疫講習及訓練、保險機制及雙方權益保障措施等項目進行實務討論。

觀光局說，疫情指揮中心宣布3月7日起縮短居家隔離措施由現行14+7縮減為10+7(居家隔離10天+自主健康管理7天)，有條件放寬非本國籍商務人士入境從事商務活動，觀光局也參考各國現行入境作法，建議疫情指揮中心依旅客目的及旅客來源採分階段逐步開放。

觀光局表示，將彙整與會單位意見，做盤點收斂，並於近期再邀集相關行政機關及業界代表討論，逐步完成操作指引。

觀光局 疫情

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