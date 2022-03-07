佛光山2022年禪淨共修獻燈線上祈福法會 為世界和平點亮心燈

佛光山寺主辦、國際佛光會中華總會承辦的「佛光山2022年禪淨共修獻燈線上祈福法會」，3月5、6日於佛光山大雄寶殿成佛大道舉行兩場，恭請佛光山住持心保和尚、退居和尚心培和尚等12位大師主法，祈求疫情早日消弭，戰爭永息，世界和平。

透過人間衛視、國際佛光會中華總會YouTube網路直播，與全球五大洲40個國家地區，近百個協會佛光人，不分時間、空間同步修持，藉由信願念佛淨化當下信念，透過禪修收攝散亂身心，集中意念，達到「解行並重」的佛教行持根本。

進入會場，映入眼簾是以「佛教教旗」藍、黃、紅、白、橙五種色條元素為主，象徵人類和睦共存、世界和平及真如不二的意涵；壇場上寫著「禪、淨」二字，代表「解在一切佛法，行在禪淨共修」，如鳥之雙翼缺一不可；正中央設計佛光會會徽代表圓融無礙，每個人心中都能清淨無染，不生不滅；這是佛光山開山星雲大師從1993年所訂下佛光人每年共修的功課，至今未曾間斷過。近年受疫情影響，改為線上直播，增加全球五大洲同步修持人數，俾利更多海外佛光人共襄盛舉；故法會使用文疏語言，有中、英、日、韓、越南文、西文、法、葡、荷蘭、德、比利時、挪威、丹麥、瑞典文等14種，創下歷年新高。

心保和尚讚歎大眾，把握殊勝因緣，增長無上菩提，覺悟修行是條光明出路，不再因業流轉受苦。以「佛陀拈花示眾，迦葉微笑」公案，說明禪宗修行「不思善、不思惡」，去除對立煩惱，從中領悟生滅法、無常幻化，心不為外塵所染，不再起心動念，了悟世間無得亦無失，以涅槃妙心本來面目，回歸清淨無染的佛心，得貪瞋痴永盡。阿彌陀佛廣發四十八大願度有情，只要我們發菩提心，行菩薩道，以歡喜心相應，即可得生淨土。強調「菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。」以此身口意即可自利利他，是非常殊勝的法門。

佛光山常務副住持慧傳法師致詞提到：「病毒無情，人間有愛」，指出疫情造成全世界的傷害，卻也激發大眾互助的心，佛光山與佛光會行持菩薩道，「財施、法施、無畏施」；尤其在信徒香會後舉辦禪淨共修，是希望全球佛光人都能延續星雲大師出家後的不忘初心，度化眾生慈心悲願，跟隨大師腳步，完成人間佛教的願心。國際佛光會署理會長慈容法師為法會流程做詳細說明，表示法會祈願人民生活平安、自在、健康，疫情早日止息，大眾應以虔誠懺悔發願，誠心合掌祈願，以禪心獻燈，求光明，開智慧。

法會表演特別安排6位法師與天鼓擊樂團，以擊法鼓祈願布施無畏的磅礡氣勢，助發大眾誠敬心念，以及佛光山大慈育幼院獻藝〈偉大的佛陀〉、台南佛光合唱團歌詠〈禮讚偉大的佛陀〉，佛光敦煌舞蹈團和國樂團等精采演出；搭配梵唄法音宣流，200位法師緩步入壇場，由佛光山叢林學院擔任獻供，主法心保和尚引領薰壇灑淨、請聖、誦念〈八十八佛大懺悔文〉；法會接近尾聲，星雲大師領眾念誦〈為世界和平祈願文〉祈願祝禱，此時場上點亮盞盞燭光，燈燈相照，象徵眾生無盡心願上達天聽，期盼在疫情、戰火的無情中，走出「處世無畏．和平共存」的大同世界。

「佛光山2022年禪淨共修獻燈線上祈福法會」，3月5日於佛光山大雄寶殿成佛大道舉行，晚間獻燈祈福，一片大放光明。 圖／莊佳穎攝

薰壇灑淨。 圖／趙啓超攝

佛光山法師在禪淨共修獻燈祈福法會獻燈。 圖／趙啓超攝

佛光敦煌舞團演出。 圖／莊佳穎攝