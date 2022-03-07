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歷時11年水稻新品種「桃園6號」問世 可減少20％肥料用量

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會桃園農業改良場水稻研究團隊歷經11年努力，終於成功育成產量穩定、可適應有機栽培、對稻熱病具中等抗性以上的新品種「桃園6號」，帶有淡淡芋頭香味，食味品質佳，可成為農友種植新選擇。圖／桃園農改場提供
農委會桃園農業改良場水稻研究團隊歷經11年努力，終於成功育成產量穩定、可適應有機栽培、對稻熱病具中等抗性以上的新品種「桃園6號」，帶有淡淡芋頭香味，食味品質佳，可成為農友種植新選擇。圖／桃園農改場提供

農委會桃園農業改良場水稻研究團隊歷經11年努力，終於成功育成產量穩定、可適應有機栽培、對稻熱病具中等抗性以上的新品種「桃園6號」，帶有淡淡芋頭香味，食味品質佳，可成為農友種植新選擇。

桃園場表示，桃園6號的母本是台稉4號，父本為台稉14號，雜交後以混合法進行分離世代選拔；110年7月23日經命名審查會審議通過，核定正式名稱為水稻品種桃園6號。

桃園場表示，桃園6號為自有機栽培田選育出中晚熟品種，具有產量穩定、適合有機及友善栽培、稻熱病具中等抗性、米飯有芋頭香味及米質佳等特點，且從111年第1期作開始，在桃園場設立原原種田，加速優良種子繁殖；並舉行示範觀摩會，供一般農民稻米產銷班、稻米產銷契作集團產區或大專業農栽培參考。

桃園場說，新品種推出，除了提供農民選擇外，可減少化學資材投入及碳排放，以減輕農業生產對環境衝擊；也比慣行栽培減少肥料用量20%，穩定產量、提升稻米品質及增加農民收入等效益，符合當前農糧政策，增加有機及友善栽培面積，以及減少化學農藥用量。

桃園 農民 稻米

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