你願意「PCR」、「BYE」當車牌嗎？ 公路總局做問卷調查

公路總局表示，現行核發的車牌號碼，採不分車種一車一號，以3英文代碼與4數字代號組合，考量社會文化多元、民眾觀點隨時空環境改變，英文代碼拼字是否不雅抑或因個人喜惡而異。

公路總局表示，為了解後續將製作的車牌英文代碼的合適性，111年3月7日至5月6日於監理服務網開放填寫網路意見調查。

公路總局針對近2年預計製作的車牌英文代碼，其中遇有意義、諧音者，包含自用小客(貨)車、普通重型機車、電動普通重型機車及租賃小(客)貨車等4車種，共計22組英文代碼，如BTS(防彈少年團)、BYE(再見)、PCR(核酸檢測)、NYY(紐約洋基隊)等，特製作意見調查蒐集各方意見，填寫時可選擇特定車種或英文代碼表達想法，調查結果將納入車牌英文代碼製作考量，歡迎踴躍至監理服務網表達意見。