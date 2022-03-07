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47歲男患急性缺血性腦中風 查出他有頸動脈栓塞性狹窄

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
左圖藍色區域為大腦缺血區，若無有效治療，則該區域將出現大範圍大腦壞死。右圖可見，病患經治療後，大部分上述缺血區皆已挽救，只剩極小白色壞死區（紅色箭頭處）。圖／台大分院新竹醫院提供
左圖藍色區域為大腦缺血區，若無有效治療，則該區域將出現大範圍大腦壞死。右圖可見，病患經治療後，大部分上述缺血區皆已挽救，只剩極小白色壞死區（紅色箭頭處）。圖／台大分院新竹醫院提供

新竹一名47歲男子因突發性右側手腳完全無力、言語障礙及意識模糊，至新竹台大分院新竹醫院急診就醫。經評估並安排腦部影像學檢查，確認該男罹患急性缺血性腦中風，有大血栓堵塞於顱內大動脈。所幸經施打血栓溶解劑，並用血栓移除術治療，才使該男的言語、意識功能明顯進步，手腳力氣也完全復元。

新竹台大分院神經部主任蔡力凱指出，該男經過即時施打血栓溶解劑後，言語和意識功能明顯進步；緊接著再接受血栓移除術治療，以導管將動脈內的血栓取出，手腳力氣也完全復元，腦部影像也呈現有效治療的成果。後續針對病因檢查，發現該男有頸動脈栓塞性狹窄，因此在神經外科的協助下完成了頸動脈手術。

蔡力凱說，腦中風位居國人致殘病因的首位，也是十大死因第四名，目前針對缺血性腦中風急性治療和二次中風的預防，有越來越多的醫療方法可介入，有機會能進一步提升中風病患的神經學預後，並減少病友後續腦中風復發。

病患一旦發生急性缺血性腦中風，若能在數小時內緊急接受血栓溶解治療或血栓移除術治療，有效打通阻塞的顱內血管，常可達到不錯的功能性預後。

新竹台大分院建立了跨科部的腦中風團隊，提供全時的急性腦中風照護，急診及神經科醫師可於短時間內完成中風評估和進行血栓溶解治療，神經內外科及神經放射科醫師可提供專業的血栓移除術治療，後續神經科、內科和復健科的合作照護可治療併發症及促進神經功能進步。此外，針對腦中風病因的探究及跨科部的處理，更能充分幫助病患預防二次中風發生。

蔡力凱提醒，若病患突然出現類似中風症狀，例如突發性半側肢體無力或麻木、言語障礙、複視或平衡失調等，皆應迅速就醫，尋求即時的腦中風評估及緊急治療，並接受完整的腦中風病因檢測和適當處置。另外，病患亦需和醫師充分合作，規則服用藥物，養成運動的習慣，不抽煙且不酗酒，以預防腦中風的復發。

腦中風 血栓 新竹

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