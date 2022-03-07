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北台今降雨越晚越冷 吳德榮：明起連續六天乾爽晴朗

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，今日鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷；基隆北海岸及台灣北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。截圖自中央氣象局
中央氣象局表示，今日鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷；基隆北海岸及台灣北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。截圖自中央氣象局

中央氣象局表示，今日鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷；基隆北海岸及台灣北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

氣象局說，明(8日)大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及台灣東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今晚至明上午東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(7日)晨鋒面雲系逐漸南移，中部以北有降水回波，北部地區已有明顯降雨。各地氣溫下降中，今日的最低氣溫將出現在夜間。

吳德榮表示，今(7)日鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部山區亦轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意防雨保暖。海拔3500公尺以上高山(雪山、南湖、玉山⋯)，氣溫夠低、水氣也足，有降雪機率。

吳德榮說，鋒面快速通過，降雨不到1天，今晚由南而北先後停歇；今晚、明晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下。「乍暖還寒」，應注意衣著調適。今日各地氣溫：北部17降至10度，中部20降至11度，南部13至25度，東部13至25度。

他說，明日至週四(8至10日)高氣壓影響，各地晴朗、轉為乾爽的天氣；明日白天北台高溫回升至21度，週三、四持續回暖至25度左右，但清晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差大。

吳德榮說，週五至下週日(11至13日)高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，白天微熱、早晚微冷，日夜溫差大；晨間易有「輻射霧」。下週一(14日)才有另一「鋒面」從北方海面快速掠過，帶來輕微短暫的變化。

氣象達人彭啟明表示，鋒面雲系正接近中，中部以北將有顯著降雨，目前對流雲系涵蓋到台南嘉義以北，冷空氣也接近中，溫度也正在下滑，預計低溫會在今天晚上，台北市有機會到12至14度，北部空曠區域10至12度，中南部低溫也可能在13至14度。

彭啟明說，水氣在周二會顯著緩和，由目前濕冷轉乾冷，周三白天才會顯著回溫至周末。

吳德榮 冷氣團

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