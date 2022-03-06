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取消每日3500元補助 交通部：防疫車隊明起可載一般乘客

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
防疫車隊在維持既有防疫措施條件下，可載送一般旅客，並取消補助。記者鄭超文／攝影
防疫車隊在維持既有防疫措施條件下，可載送一般旅客，並取消補助。記者鄭超文／攝影

今年春節因應返國人潮加強防疫，防疫計程車禁止載送一般旅客，只能載入境旅客前往防疫旅館或檢疫所，每日每車補貼3500元，交通部今晚宣布，春節檢疫專案告一段落，明天開始防疫車隊在維持既有防疫措施條件下，可載送一般旅客，並取消補助。

為防止境外移入個案擴散疫情，交通部1月9日起禁止防疫計程車載送一般旅客，若查獲違規將追回補助，並取消排班資格，且車門要張貼可辨識的貼紙，駕駛必須依規定配合接種疫苗等。

交通部今晚表示，配合春節檢疫專案至111年3月6日止，中央流行疫情指揮中心同意3月7日零時起，機場防疫車隊管理措施回歸交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」辦理，在維持既有防疫措施條件下，持續落實加裝隔簾或隔板、駕駛穿戴手套、外科口罩及隔離衣等防護裝備，以及至少接種2劑疫苗、每周PCR篩檢監測健康狀況、無接觸化乘車單、旅客下車後立即清消、出車前量測體溫等管理措施等，載運入境旅客後，完成車輛清消通風靜置30分鐘以上，將可載運一般旅客。

交通部說，「居家檢疫者自機場返家交通方案」是109年3月4日起，機場防疫車隊提供入境旅客至檢疫居所的點對點服務，並提供旅客車資及駕駛購置防疫物資等相關費用補貼，但因應疫情變化，配合指揮中心實施春節檢疫專案，111年1月9日起，以包車方式禁止機場防疫車隊載運一般旅客。

交通部說，本次機場防疫車隊管理措施配合春節檢疫專案實施期間結束，將春節期間專案包車方式，回歸到原來的管理措施。交通部將要求機場防疫車隊持續落實各項防疫措施，並加強車輛清消。

機場 交通部 春節

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