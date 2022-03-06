台北關農曆年前加強邊境查緝 阻絕上萬管制物品於境外
台北關阻絕管制品入境成果豐碩！自去年12月至今年農曆春節前，台北關於進口快遞貨物內查獲違法進口之豬肉製品、疑似含尼古丁之電子煙彈、煙油、一次性電子煙及加熱式菸品（IQOS）等管制品近千案、數量高達4萬5千件。
關務署台北關指出，自去年12月至今年農曆春節前，於進口快遞貨物內查獲違法進口之豬肉製品9案，重量約38公斤；疑似含尼古丁之電子煙彈468案，數量逾3萬個、煙油13案，數量537瓶、一次性電子煙70案，數量逾7千盒；加熱式菸品（IQOS）亦查獲379案，數量逾8千條。
台北關表示，緝獲案件中，豬肉產品均依違反動物傳染病防治條例規定移送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局處置；含尼古丁電子煙部分，均依違反藥事法規定移送內政部警政署航空警察局偵辦。
台北關也強調，加熱式菸品屬新興菸草產品，由於風險及危害不明，尚須依據科學實證據以釐清產品屬性、定位及管理制度，在相關機關未確認產品屬性前，屬於未開放進口物品。國內法規尚未對前開產品開放進口，自國外輸入及販賣前述商品，屬違法行為。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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