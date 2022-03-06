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電子煙、加熱菸應該「雙禁」嗎？ 得獎辯士精彩激辯

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中華辯論推廣協進會針對「全面禁止新興菸品」之利弊，舉辦辯論表演賽，董氏基金會菸害防制組主任林清麗（左一）提出評論。記者邱宜君／攝影
中華辯論推廣協進會針對「全面禁止新興菸品」之利弊，舉辦辯論表演賽，董氏基金會菸害防制組主任林清麗（左一）提出評論。記者邱宜君／攝影

立院上周一讀通過《菸防法》修法草案，針對新興菸品並未「雙禁」，禁止電子煙，但開放加熱菸，遭民間團體批評為「最大的錯誤」。中華辯論推廣協進會今天以「全面禁止新興菸品」之利弊，舉辦辯論表演賽。四位獲獎辯士激辯，反方認為政府應以管制為先，尊重紙菸使用者使用新興菸品減害；正方直指減害是混淆視聽，與戒菸相比，新興菸品仍是加害，應優先禁絕防堵，才能維護國民健康。

正方代表李毅玲表示，吸過電子煙的青少年之後吸紙菸的機率高出一般人6倍，美國青少年吸加熱菸的比率在短短五年內增加8倍，顯見新興菸品讓菸害侵犯範圍更廣，尤其對年輕人。

反方代表鐘岳表示，政府不禁止紙菸，對於可逐案審查、嚴格控管成分的電子煙，卻不思管制之道而直接禁止，邏輯不通，也顯示政府怠惰、未善盡舉證責任，也過度干預人民自由。

正方代表趙翊夫表示，接觸菸品後，產生菸害的時間可能間隔十數年，這也是紙菸難以全面禁止的社會背景，因為要證實有害需要很長的時間。現在面對新興菸品，更要打破過去那種「隨到隨審、發現有問題再說」而弊病。另外，如果政府制定菸防法的目標是減少整體菸害，新興菸品無論在健康風險和吸引年輕人入門方面，都是增加菸害，而不是減少菸害。

反方代表李訓豪表示，英國管制制度相對完整，比如以封閉式管理避免有人自行添加危害物質，所以英國接觸電子煙後再接觸紙菸者小於百分之一。但反觀台灣，看不出政府在管制方面的努力，只有直接禁止。鐘岳也表示，如果紙菸使用者可透過新興菸品減害，為什麼不能尊重他們的選擇？

雙方激辨之後，台大醫院家醫部主治醫師郭斐然、董氏基金會菸害防制組主任林清麗就菸害防治現況，提出評論。

郭斐然指出，「減害只是行銷的說法，不是科學，如果菸商宣稱新興菸品有減害用途，就應循藥品管道，申請使用許可。」他強調，根據韓國首爾大學五百萬名男性保險資料研究發現，從傳統紙菸改為新興菸品，雖可減少兩成的心血管疾病風險，但相較於完全戒菸，使用新興菸品五年內心血管風險仍增加31%，五年以上的心血管疾病風險更增加70%。

林清麗表示，85%吸菸者使用固定品牌的菸品，當年輕人一開始吸菸，菸商就找到了長期客戶，可能是30年穩賺不賠的生意，「售後服務」則必須由健保和吸菸者家人負擔。英美吸菸率從五、六成降到15%到17%，台灣雖從33%降到13％，但2016年下半年加熱菸進入台灣後，青少年吸菸率節節上升，大專院校吸菸率三年成長三倍，台灣應警惕：「我們沒有做得比別人好。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

中華辯論推廣協進會針對「全面禁止新興菸品」之利弊，舉辦辯論表演賽，台大醫院家醫部主治醫師郭斐然（左一）提出評論。記者邱宜君／攝影
中華辯論推廣協進會針對「全面禁止新興菸品」之利弊，舉辦辯論表演賽，台大醫院家醫部主治醫師郭斐然（左一）提出評論。記者邱宜君／攝影

心血管疾病 戒菸

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