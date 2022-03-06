快訊

傳烏克蘭談判成員叛國遭槍殺 官方回應

爭鮮「鮭魚生魚片」即起停賣 網哀嚎：請普亭還我鮭魚

影／中正紀念堂櫻花綻放 今晚起轉濕冷、周三回暖

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
舒適涼爽的天氣，正值櫻花盛開的中正紀念堂湧現大量賞櫻人潮，靠近杭州南路一側的整條櫻花大道，淡粉花瓣的大漁櫻盡情綻放，美不勝收。記者侯永全／攝影
舒適涼爽的天氣，正值櫻花盛開的中正紀念堂湧現大量賞櫻人潮，靠近杭州南路一側的整條櫻花大道，淡粉花瓣的大漁櫻盡情綻放，美不勝收。記者侯永全／攝影

東北季風今天增強，迎風面的北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區仍是多雲到晴的好天氣。今晚起受鋒面及大陸冷氣團影響，北部、東北部雨勢明顯，氣溫下滑，並有較大雨勢發生機率，中南部也會有局部短暫雨，而中部以北越晚會越冷。

今天北部高溫約20至24度，中南部及東部約26至28度。舒適涼爽的天氣，正值櫻花盛開的中正紀念堂湧現大量賞櫻人潮，靠近杭州南路一側的整條櫻花大道，淡粉花瓣的大漁櫻盡情綻放，美不勝收，而八重櫻步道區雖不及大量盛開的大漁櫻般壯觀，其深粉色花瓣卻也顯得格外嬌豔。時序入三月，花況將近尾聲。

今晚起至周二受這波冷氣團及鋒面影響，北部天氣轉為濕冷，氣溫明顯下降。北部低溫約13至15度，中南部的沿海空曠地區也會出現13度低溫，最冷時間點落在周二清晨，同時雨勢趨緩轉為乾冷。周三起冷氣團減弱，氣溫回升，高溫上升至23至25度，中南部約在25至28度。

八重櫻步道區雖不及大量盛開的大漁櫻般壯觀，其深粉色花瓣卻也顯得格外嬌豔。記者侯永全／攝影
八重櫻步道區雖不及大量盛開的大漁櫻般壯觀，其深粉色花瓣卻也顯得格外嬌豔。記者侯永全／攝影

冷氣團 低溫 櫻花 中正紀念堂

延伸閱讀

一張圖看天氣！全台今晚起降溫降雨 最冷這天下探11度

相關新聞

一張圖看天氣！全台今晚起降溫降雨 最冷這天下探11度

中央氣象局表示，今天夜晚鋒面通過台灣，加上大陸冷氣團南下，各地感受降溫、降雨，北部及東北部最明顯，下雨最明顯時段為今夜至...

冷氣團要來了！ 明晚到周二晨最冷 強度略比2月寒流弱

今晚新的一波冷空氣報到，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，白天起鋒面會逐漸在台灣北方海面醞釀，東北風也會增強，北部天氣會逐...

齊聚《華燈初上》7位女星 找到自己最美、最自信的樣貌

Vogue 三月號封面人物，請來 Netflix 熱門影集《華燈初上》裡的演員陣容--林心如、楊謹華、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖和江宜蓉等七位女星，與我們分享她們學習如何與自己的身體和解、改變對於美麗的標準，並在這一行優雅地逐漸成熟。

「演員實驗教室」再搬演 金士傑刻劃40載人生

蘭陵40年，金士傑重搬「演員實驗教室」舊戲，從台中歌劇院再啟巡演。演員都是3、40年前演出的那批「青年」，如今他們已步入中、老年，他們要如何重新詮釋這40年逝去的光陰？導演金士傑說，他已年過七十，如今導這戲，找來14個「老人」，要呈現的，正是這40年來的酸甜苦辣。

去桌遊店老是選擇障礙？十大影劇改編桌遊讓你快速融入世界觀

桌上遊戲近年在台灣，是越來越廣受歡迎的休閒、社交方式，不過你是不是也曾有過踏進桌遊店，卻被琳琅滿目的桌遊品項嚇著、陷入選擇障礙的窘境過呢？

【火車背瘡疤／下】台鐵新車老是沿用舊規格 看日本鐵道公司這樣設計特色列車

台鐵局對車廂的設計、規格，沿用舊式規格，不僅外觀不盡美觀，乘車體驗也不舒適，源自無長期培養專業人才可規畫兼顧美觀與性能的車輛規格。日本的鐵道公司都有設置專業的車輛設計與改造部門，購置新車前可自行提出規格，改造車輛也能提出需求，是台鐵應學習的對象。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。