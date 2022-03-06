影／中正紀念堂櫻花綻放 今晚起轉濕冷、周三回暖
東北季風今天增強，迎風面的北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區仍是多雲到晴的好天氣。今晚起受鋒面及大陸冷氣團影響，北部、東北部雨勢明顯，氣溫下滑，並有較大雨勢發生機率，中南部也會有局部短暫雨，而中部以北越晚會越冷。
今天北部高溫約20至24度，中南部及東部約26至28度。舒適涼爽的天氣，正值櫻花盛開的中正紀念堂湧現大量賞櫻人潮，靠近杭州南路一側的整條櫻花大道，淡粉花瓣的大漁櫻盡情綻放，美不勝收，而八重櫻步道區雖不及大量盛開的大漁櫻般壯觀，其深粉色花瓣卻也顯得格外嬌豔。時序入三月，花況將近尾聲。
今晚起至周二受這波冷氣團及鋒面影響，北部天氣轉為濕冷，氣溫明顯下降。北部低溫約13至15度，中南部的沿海空曠地區也會出現13度低溫，最冷時間點落在周二清晨，同時雨勢趨緩轉為乾冷。周三起冷氣團減弱，氣溫回升，高溫上升至23至25度，中南部約在25至28度。
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